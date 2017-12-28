新聞透視－外匯殺手 不敵藍綠潑糞戰

2017年12月28日 04:10 中國時報 黃琮淵

說來諷刺，迎戰炒匯巨鱷，彭淮南這輩子沒怕過、沒輸過，但是「外匯殺手」卻戰不過藍綠的潑糞大戰。究竟是彭淮南抗壓性有待磨練，還是台灣惡質政治環境，踐踏政務官成性，已到能人也難忍的地步？

兆豐案於公於私，彭淮南都應該出手，否則就是卸責。於公，央行有維護金融穩定之責，加上兆豐銀某個程度上，算是央行分身，經手龐大外匯存底操作，出這麼大事，搞到美國都要重罰，又怎麼能裝死。於私，彭就任央行總裁前，是兆豐銀的前身－中國商銀董事長，基於往日情誼，也該出手。

彭淮南可以撇清，因為銀行的主管機關是金管會，只是金管會處理如此棘手問題時，絕對不如央行有資源，彭沒有門戶之見，而是在金管會請求支援的第一時間，就出手奧援。再算得精一點，彭不是不知道，與徐光曦的關係會被拿來做文章，畫出防火牆才是明哲保身之舉，尤其即將屆滿，安全下莊比什麼都重要，但彭也沒這樣做，出手後也的確達到效果，不枉身為央行總裁。

責任感成了他為被追殺的最好機會。綠委要鬥倒老藍男，一不做二不休，也把彭拖下水，對彭降低裁罰金的功勞視而不見，因為對殺紅了眼的政客來說，這些都是「應該的」。

或許真的是心灰意冷，彭淮南在事後談起兆豐案時，不如回擊外界對雙率政策般尖銳，他說：「心安就好，我做我應該做的事。」表面平靜，也是無聲抗議。當兆豐金的內控疏失，都可在政治操控下無限上綱，變成追殺的手段，下個又會是誰？

(中國時報)