國壽大擴編 招5000業務大軍

2017年12月28日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

看準國內保險市場發展潛力，國泰金控旗下國泰人壽總經理劉上旗昨宣布，明年將招兵買馬5000人，大幅擴編業務員團隊，創下近年最大增員規模；為響應幸福企業的理想，劉上旗透露，今年的年終獎金與去年差不多、平均6個月，且每年都有「加薪」機制，預計最快明年第2季前就能啟動。

劉上旗認為，保險就是以人為本的行業，企業理念就是要「給人幸福」，因此，除了給予員工許多資源外，工作辛勞都會反映在每年的加薪上，以內勤人員來說，平均加薪幅度3.4%，外勤人員公司會全力協助拉升業績，近3年的加薪幅度更是「有感」達5.5%，因此，近2年新進業務人員的定著率達6成以上。

對於明年增員過半是七、八年級生，劉上旗以「蘋果族」來形容時下年輕人，很有想法、強調自由，外表或許有些青澀，但品嘗起來卻是十分香甜；劉上旗認為，只要告訴年輕人工作目標、意義，並給予適當空間，他們做得比想像中還好，不同於五、六年級生多半聽命行事的個性。

國泰人壽昨舉辦第2屆國泰達人爭霸賽，匯集運動、社群、舞蹈、手作等各路達人展現自我，鼓勵「讓夢想與工作一起前進」；目前國壽業務員中，2成以上是30歲以下年輕人。劉上旗透露，七、八年級生加入團隊後，不僅注入活力創新，也讓原本萌生退意的資深業務員願意繼續打拚下去；劉上旗說，在年輕人帶動下，很多資深員工覺得工作變有趣，過去1年平均有500、600位資深業務員退休，今年降至400多位。

(中國時報)