元大寶華示警 明年金融市場恐修正

2017年12月28日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

元大寶華綜合經濟研究院昨公布最新台灣經濟預測，上修今年經濟成長率 (GDP) 至2.62%，並預測明年經濟成長率為2.2%；元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源表示，現階段全球經濟正處於「雙面向經濟」的環境，樂觀與不安並存，而台灣感受不到經濟熱絡，是因為處於「溫水煮青蛙」的窘境之中。

梁國源解釋，經濟樂觀主要是全球、台灣短期經濟數據都非常正面，像台灣GDP、失業率等數據都超乎預期好；但令人感到不安的是，全球股市創新高，債務也呈現同步增長，金融市場隨時有修正可能，有風雨欲來之勢。

就國內情勢來看，目前景氣看來熱絡，各預測機構幾乎上修今年經濟成長率，但梁國源觀察，台灣民眾卻對這波景氣復甦無感，主要是台灣經濟出現「溫差」，除了結構性問題，還有人才外流延伸競爭力不強勁等隱憂，政府官員強調台灣有高品質人力資本，政府有效率，政治環境穩定，這些都能加持台灣經濟的優勢，不過，這些假設都已發生質變，但政策制定者仍一廂情願地相信這些假設，不願承認台灣早就深陷溫水煮青蛙的困境。

就經濟預測來看，元大寶華估計今年第4季 GDP 2.45%，而明年各季為 2.51%、2.65%、1.63% 和 2.04%。

央行總裁彭淮南將於明年2月卸任，利率、匯率政策走勢，將是台灣經濟發展動向的重要指標；對此，梁國源認為，目前物價、通膨皆未明顯走強，台灣要升息的條件還不足夠，推估央行明年宣布升息可能性不高。

不過，新台幣走勢若在美元偏弱、台股高殖利率吸引資金流入的情況下，梁國源預估，明年美元兌換新台幣的匯率均價將落在29.98元的水位。

(中國時報)