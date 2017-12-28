景氣轉黃藍燈 消費者信心微降

中央大學台經中心昨公布12月消費者信心指數(CCI)為86.05點，較上月小降0.11點。圖為百貨公司周年慶，依然吸引許多民眾選購。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

國發會昨公布11月份景氣對策信號，終止連續3顆綠燈，燈號轉為代表景氣衰退的黃藍燈，綜合判斷分數較10月減少1分、來到22分；國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，經濟並未出現向下反轉，景氣仍在復甦當中，只是動能不強。

央大台經中心昨也公布12月份消費者信心指數（CCI）為86.05點，較11月微降0.11點，終結連5升的走勢，影響指數的6大指標中，有3項指標分數下滑，其中，「未來半年股票投資時機」指標下滑最多，較上月下滑1點、來到104.2點，顯示近期的外資結帳壓力，確實影響民眾對台股的信心。

由於經濟復甦力道不強，吳明蕙認為，景氣仍會上下波動，但從目前各項指標來看，不能斷定出現向下反轉，好消息是，全球景氣仍持續好轉，有助於台灣景氣持續朝擴張方向邁進；另外，11月受去年比較基期較高的影響，經濟成長增幅已明顯放緩，接下來整體情勢，還是要看其他經濟數據表現。

國發會資料顯示，景氣領先指標連6個月上揚，同時指標亦持續上升，而國際經濟情勢也好轉，吳明蕙表示，在半導體增加先進製程投資，以及前瞻基礎建設逐步落實，整體投資力道將朝向擴增，加上跨年、農曆春節買氣激勵，對明年台灣景氣展望仍樂觀看待。

台經中心主任吳大任指出，從去年第3季開始，出口由衰退轉為成長，今年上半年經濟是呈現「出口不錯，內需卻顯不足」的情況，期望明年軍公教加薪帶動內需，明年內需消費表現應該會較今年好。

(中國時報)

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