世大運泳池成爛攤 北桃互踢

2017年12月28日 04:10 中國時報 甘嘉雯 、 柯伶穎 ／綜合報導 ／綜合報導

天上掉下來的大禮變成爛攤子！台北市今年舉辦世大運，斥資1.78億元打造2座「組裝式游泳池」，之後拍板留給桃園使用，但桃園市長鄭文燦27日不滿北市將近7000萬元組裝費、保固權責推給桃市府，在市政會議公開拒收柯文哲送來的大禮，北市府第一時間聽聞鄭文燦拒收，怒指桃園違約，之後又改稱尊重決定，將由體育署協調。

組裝費7000萬嚇壞桃園

柯文哲及鄭文燦在世大運開幕前，曾一起在組裝式游泳池旁開心合影，鄭文燦當時笑說：「組裝式游泳池留下來就是最大的禮物！」對照現在雙方為游泳池互槓，顯得兩樣情。

北市工務局表示，當初與廠商簽署合約時，包括二次組裝，原本規畫派員到桃園市確認組裝，但礙於台北往返桃園有一段距離，北市府、桃市府與廠商簽署三方協議書，確定後續由桃園市工務局負責組裝。

但桃市府指出，體育署9月13日曾召開協調會，決議二次組裝地點為桃園市立平鎮高中及大園國際高中，二次組裝原則由北市大地處、桃市體育局及廠商Fluidra Singapore Pte Ltd簽定三方協議，契約後續執行移交桃市體育局辦理。

桃市府說，北市大地處9月26日來函指出，二次採購組裝若未完成簽定三方協議，將與廠商中止契約，由桃市體育局辦理二次組裝發包作業，最後11月8日北市大地處、桃市工務局及廠商簽定三方協議，決議二次組裝由桃市工務局進行驗收及保固查驗。

鄭：收禮前要想適不適合

桃市府不滿批評，尤其北市未先與桃市府協議，竟直接與廠商解約，要求桃園接手重組和驗收，桃市府「被迫簽下不平等契約」。鄭文燦強調，依照原合約應由北市負責組裝，若交給桃市府，無法確保施工品質，且重組經費高達6764萬元，「所以收禮前得想清楚適不適合！」

桃市府認為，因風險不易估算決不接收，將依程序提出解約；北市體育局表示，游泳池目前放置在林口體育大學，若對組裝式游泳池規格與廠商有疑慮，技術上北市府會支援，但仍尊重桃市府決定，將與桃市府、體育署協調處理方式。

(中國時報)