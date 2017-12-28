急診整合中醫治療 明年試辦

2017年12月28日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

以往在醫院急診室內，只會看到急診醫師和護理師忙進忙出，但未來可看到中醫師身影。衛福部健保署將於明年撥出2000萬辦理「中醫急症處置試辦計畫」，預計能嘉惠1萬人次患者，包括眩暈、中風等患者都能受惠。同時為讓中醫師提高看診精準度，即起開放特考以外的中醫師，能開具包括X光、心電圖及驗血驗尿等醫事檢驗，約3200名中醫師受惠。

中醫藥司自2013年起，輔導辦理中醫和急診合治計畫，有效緩解無立即生命危險患者的疼痛狀況。最早接受輔導、首創中醫和急診合作的彰化基督教醫院，近年來陸續針對急診室的眩暈、下背痛、急診腸阻塞患者，請中醫師給予針灸和中藥緩解疼痛。

衛福部中醫藥司司長黃怡超說，中醫藥司今年再次輔導中國醫藥大學安南附設醫院，於急診室設立「急診中西醫整合醫療專區」治療運動傷害患者；經中醫師對症施以中藥、外敷中藥膏、針灸、拔罐等治療，全數患者在30分鐘內均達到症狀緩解，平均疼痛指數從5.9分降到2.3分。

黃怡超說，目前全台有108間符合申請資格的醫療院所，有意願的醫院可向中醫師公會全聯會提出申請。

中醫師公會全聯會常務理事陳潮宗說，開放中醫師有開具檢驗單和初步判讀權限，可提高診斷精準度、增加治療療效，是中西整合醫療進展的一項里程碑。

(中國時報)