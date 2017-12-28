站在歷史肩膀 行銷古味彰化

2017年12月28日 04:10 中國時報 吳敏菁 、 鐘武達 、 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議會地方治理論壇，22日下午舉行第8場，推動城市交流行銷彰化策略論壇講座，邀集國立彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆（右起）、彰化縣政府文化局長陳文彬、國立中山大學政治學研究所教授廖達琪、台北市立大學公共事務系兼任教授李忠正、彰化縣議員賴岸璋、彰化縣議會祕書長史仁智、國立彰化師範大學管理學院院長葉凱莉、彰化縣議員游振雄、彰化縣議員許書維等專家學者、議員參與討論。 （黃國峰攝）

不少民眾參與論壇，關心城市交流與行銷彰化策略。（黃國峰攝）

一個城市的進步，涵蓋各種面向的提升。彰化保存相當多古樸建築，極具特色，觀光資源也非常豐富；彰化縣議會舉辦「推動城市交流行銷彰化策略」論壇，第8場邀集專家學者，深度探討如何推動共享的城市，持續多元文化特色，建構世界級城市標準，帶動熱烈討論。

彰化縣議會議長謝典霖表示，議會創辦論壇，搭起學者專家、民意代表和民眾的橋梁，佳評如潮，集思廣益，擘劃施政的藍圖；尤其彰化縣議會是地方首長、鄉鎮市長等催生的搖籃，論壇也提供多元視角的歷練，菁英意見彙集，觀摩學習，一起提升彰化能見度。

注入文化思維

彰縣府文化局長陳文彬指出，文化是最不專業的單位，也是最專業的單位；每個人都可以當文化人，進入普羅大眾，說文化是最專業，是任何領域注入文化思維，就會有不一樣的風貌，以及更多一點的人性。文化的專業，要在每個單位裡來呈現。

陳文彬說，彰化縣1723年建縣至今近300年，有特殊意義，歷史就是彰化這座城市最大的賣點，究竟如何行銷？值得善用百年奇蹟，站在歷史的肩膀上，加上現代年輕人創意，打造彰化縣為既有傳統文化，也有經濟競爭力的城市。

中山大學政治學研究所教授廖達琪指出，行銷彰化要分析找出城市的特色、劣勢、威脅，也可以依類別，發現彰化縣議會的網頁做得好，這也是行銷彰化的好方法。

台北市立大學公共事務系兼任教授李忠正說，現在是面臨全球化席捲，地方治理抬頭的時代，地方和地方直接交流更容易也更頻繁，要有全球化布局的視野和在地行動，重視跨區域的聯合治理，運用民間社會資源，形成多元性、全方位的網絡治理模式。

國立彰化師範大學管理學院院長葉凱莉說，好的東西不見得賣得好，彰化有太多好東西，問題是如何行銷？並提出省思，行銷不僅僅是要對外，內部行銷，自己對自己的認同，更是首要的關鍵。

找出共鳴焦點

彰師大公共事務與公民教育學系教授劉兆隆表示，故事行銷要落實，前提是大家有共同的回憶，得讓人有感覺，才會是成功的行銷；彰化縣具備很多元素，找出、聚焦哪些點是讓人感動的地方，值得一起努力。

彰化縣議員賴岸璋、游振雄和許書維也分別從彰化縣宮廟、建築、小吃，二水跑水節等案例，提出精闢的分析，並且以彰化的人文背景做出發，不斷提升城市的競爭力，現場座無虛席，討論熱烈。

(中國時報)