善用故事元素 翻轉彰化榮光

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中國時報
／彰化報導

彰化縣即將建縣滿300年，身為全台最資深久遠的縣城，如何成功行銷彰化？學者官員建議，善用故事行銷，找出大家共同有感的元素，創造價值、建立關係，才能翻轉城市，在網路世代再現榮光。

彰化縣文化局長陳文彬表示，彰化擁有華人世界歷史最悠久的南北管社團，美食小吃、古蹟文化，歷史是最大的賣點；在傳統與現代間，如何善用百年來許多故事與傳統，加上現代創意、經濟建設，變成既富傳統文化、又兼具現代競爭力的城市，需更多努力，並用文化故事來行銷城市。

中山大學政治學研究所教授廖達琪，現任台灣開放民主守望協會理事長，引用協會過去兩年所做縣市議會網站評鑑調查報告數據，大讚彰化蟬聯全國縣級議會第1名，在網站設立、資訊提供上都有與眾不同之處。

廖達琪也引用荷蘭阿姆斯特丹、日本福島縣岳溫泉、義大利和芝加哥等城市翻轉的案例供大眾思考；她說，思考行銷彰化特色時，更須謹記不論城市治理或特色行銷，都要讓所有居民共同參與、大家集思廣益。只有居民願意跟公部門共創、共享、共榮，才能真正活出翻轉的精神，集體恢復光榮、或集體創造未來。

台北市立大學公共事務系教授李忠正指出，受到全球化、科技化兩大要素影響，跨過國家藩籬，城市與城市直接交流越來越普遍；「全球思維、在地行動」是非常重要的概念。現今跨越區域、與公私部門的合作模式當道，形成多元且全方位的網路治理模式，建議應積極發言，掌握話語主導權，並善用在地高齡人力、強化志願服務體系，以閒置空間作為行銷聯絡據點。

彰師大管理學院院長葉凱莉認為，城市行銷需掌握3大原則，創造價值、建立長久的關係，並考量所有利害關係人的利益。如發展觀光，就須為遊客創造美食美景、好的治安人文等價值，並思考背後付出代價所能帶來的成本效益，建立永續發展。彰師大公教系教授劉兆隆總結時提醒，彰化這個300年城市裡，如何從中找出大家共有的回憶元素，組合成讓人有感的故事，才能落實成功的故事行銷。

(中國時報)

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