美加碼制裁北韓 鎖定2高官

2017年12月28日 04:10 中國時報 江靜玲 、 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

朝鮮半島局勢持續緊繃，俄羅斯外長拉夫羅夫在和美國國務卿提勒森電話會談中，警告華府發表挑釁言論刺激北韓，只會升高朝鮮半島緊張，「令人無法接受」。克里姆林宮表態願當調人，促成美朝對話。除了外交途徑，美國仍不忘進一步對北韓施壓，這次直接鎖定金正恩愛將，制裁2名負責核武器和飛彈發展計畫的高官。

俄外交部發表聲明稱，提勒森和拉夫羅夫26日在電話中「認為北韓核導彈發展違反聯合國安理會要求」「有必要加快腳步，從制裁語言轉向談判進程」。不過，雙方對「如何解決平壤核武計畫危機不同調」。聲明中說，對於美國頻頻在東北亞展現軍力、以及三不五時「對平壤挑釁嗆聲」，拉夫羅夫頗不以為然，他警告這些舉動導致區域緊張加劇，難以忍受。

俄願當調人 美不領情

兩國外長熱線前，數度呼籲美朝坐上談判桌的克里姆林宮再度表態，指出只要兩國首肯，克宮已準備好擔任調人。但美國對此似乎不領情。國務院發言人席金斯說，「我們有能力透過各種外交渠道和北韓搭上線」，潑了克宮一盆冷水。

美國還加強了制裁北韓的力道，財政部26日宣布，制裁北韓研發彈道導彈的領導官員─勞動黨軍需工業部副部長金正植，以及勞動黨中央委員會第一副部長李炳哲，除了嚴禁他們進入美國、禁止美國公民和他們交易外，他們不得在美國擁有任何財產。

北韓官媒朝中社5月曾經報導，金正恩視察國防科學院新型武器系統測試，陪同的3名幕僚，就包括曾任空軍司令的李炳哲，以及火箭砲科學家金正植。美財長穆欽在聲明中說，鎖定彈道飛彈計畫領導人，可進一步孤立北韓。

脫北者疑受輻射汙染

美國進一步孤立北韓，不過南韓當局從脫北者身上的最新發現卻令人震驚。南韓媒體報導，至少有4名脫北者被檢測可能受到輻射汙染，他們在脫北以前居住在離北韓核試豐溪里附近。並且還從一名叛逃的北韓士兵血液中，發現炭疽菌抗體！南韓媒體報導指出，首爾認定該士兵在北韓曾經接觸炭疽菌，或注射炭疽疫苗。

消息來源未透露士兵身分，但報導揣測應該是11月自板門店叛逃時，遭同袍追殺的北韓士兵吳程松。現今軍事科技已允許把炭疽菌孢子置於導彈、火箭及炸彈內。為確保炭疽菌能耐攝氏7000度高溫、且在洲際彈道導彈重返大氣層時還能存活，北韓正重點進行各種耐熱實驗。

(中國時報)