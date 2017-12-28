趕走川普 閣員密謀援引憲法

美國總統川普（左）與他的前顧問兼好友史東（右）。川普能夠爆冷門登上白宮大位，史東可謂功不可沒。（摘自twitter）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國總統川普相交多年的好友和顧問史東（Roger Stone）日前受訪時透露，他有證據顯示，一些內閣成員正密謀要把川普趕下台。史東在有線公共政策頻道C-SPAN表示，他聽到一些官員正考慮是否援引憲法第25條修正案，以川普喪失履行職責的能力，逼川普下台。

美聯社記者洛畢昂哥（Tom LoBianco）單刀直入問史東，是否有證據顯示，政府內有人正積極密謀試圖逼總統去職？

史東說：「我有消息來源，也辛苦取得消息來源。是的，我相信有些人曾討論過這一點，這些人包括內閣成員與政府以外的人。我想這是共和黨建制派的補強計畫（雨天備案），所以我才吹響號角，提出警告。」但他拒絕透露更多細節，也堅稱談話有憑據。他告訴記者：「我跟你一樣，無法透露消息來源，但這絕非陰謀論。我只能說，一些內閣成員討論過這點。」

史東預測，「通俄門」案的調查結果可能影響到川普去職與否。若調查此案的獨立檢察官穆勒沒有查出重大疏失，建制派會有很多人不惜任何手段，把川普趕下台，包括抹黑、稱他精神不健全無法勝任總統職務等等。

這位川普的鐵桿盟友說，援引憲法第25條修正案逼川普下台不太可能成案，至少不會在歷史性稅改通過之後，不會在穆勒的信用破產之後。他說，這個話題說穿了是主流媒體少數人刻意炒作，充其量只共和黨以及民主黨備用的B方案。之所以是B方案，因共和黨建制派的如意算盤是靠穆勒扳倒川普；而民主黨的盤算是靠彈劾，但礙於兩院目前由共和黨掌控，只好另闢戰場，希望從川普一連串失格與與失言的表現，認定他可能某方面有非常嚴重的問題，進而以此逼他下台。

(中國時報)

美加碼制裁北韓 鎖定2高官 憲法修正案25條 規範繼任總統程…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。