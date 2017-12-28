趕走川普 閣員密謀援引憲法

2017年12月28日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普相交多年的好友和顧問史東（Roger Stone）日前受訪時透露，他有證據顯示，一些內閣成員正密謀要把川普趕下台。史東在有線公共政策頻道C-SPAN表示，他聽到一些官員正考慮是否援引憲法第25條修正案，以川普喪失履行職責的能力，逼川普下台。

美聯社記者洛畢昂哥（Tom LoBianco）單刀直入問史東，是否有證據顯示，政府內有人正積極密謀試圖逼總統去職？

史東說：「我有消息來源，也辛苦取得消息來源。是的，我相信有些人曾討論過這一點，這些人包括內閣成員與政府以外的人。我想這是共和黨建制派的補強計畫（雨天備案），所以我才吹響號角，提出警告。」但他拒絕透露更多細節，也堅稱談話有憑據。他告訴記者：「我跟你一樣，無法透露消息來源，但這絕非陰謀論。我只能說，一些內閣成員討論過這點。」

史東預測，「通俄門」案的調查結果可能影響到川普去職與否。若調查此案的獨立檢察官穆勒沒有查出重大疏失，建制派會有很多人不惜任何手段，把川普趕下台，包括抹黑、稱他精神不健全無法勝任總統職務等等。

這位川普的鐵桿盟友說，援引憲法第25條修正案逼川普下台不太可能成案，至少不會在歷史性稅改通過之後，不會在穆勒的信用破產之後。他說，這個話題說穿了是主流媒體少數人刻意炒作，充其量只共和黨以及民主黨備用的B方案。之所以是B方案，因共和黨建制派的如意算盤是靠穆勒扳倒川普；而民主黨的盤算是靠彈劾，但礙於兩院目前由共和黨掌控，只好另闢戰場，希望從川普一連串失格與與失言的表現，認定他可能某方面有非常嚴重的問題，進而以此逼他下台。

(中國時報)