憲法修正案25條 規範繼任總統程序

2017年12月28日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普前競選顧問史東宣稱有內閣成員討論是否援引憲法第25條修正案（25th Amendment），把川普趕出白宮。此修正案在1967年生效，旨在補強總統與副總統繼任程序。

第25條修正案是在前總統甘迺迪遭暗殺後的1965年由國會提出，1967年經過全美逾4分之3州批准生效。內容敘述美國總統與副總統因為遭免職、辭職、死亡或喪失履行職權能力而出缺之際，政府應該如何確立繼任者。

史東聲稱有閣員討論援引第25條修正案把川普趕下台，確切說來是援引第4款。內文如下：「凡當副總統和行政各部長官或國會以法律設立的其他機構成員的多數，向參議院臨時議長和眾議院議長提交書面聲明，聲稱總統不能夠履行職務的權力和責任時，副總統應立即作為代理總統承擔總統職務的權力和責任。」

何謂「總統不能履行職務」？美國福坦莫大學法學院前院長費瑞克表示，須有可靠的事實證明總統的健康或精神狀態堪虞，「至於總統判斷能力不佳、政策與政治立場差異、民意支持低落、性格懶惰等，無法構成理由」。

如果有閣員打算推翻川普，必須先取得副總統彭斯和過半數閣員（13人）同意，聯合向國會提交聲明。參眾兩院就此問題表決，皆必須有逾3分之2的贊成票，方能通過。這相當於在白宮發動「宮廷政變」，還得通過國會高票數的門檻，困難度相當高，猶如不可能的任務。

(中國時報)