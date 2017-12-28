川普幕後操盤手 骯髒騙術天才

2017年12月28日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普的私人顧問兼好麻吉羅傑．史東（Roger Stone）是一個讓政壇聞之色變的暗黑天才，近45年來的重要政治事件背後幾乎都能見到他的影子。他擅長挖掘對手的黑資料，為達目的不擇手段的強硬作風與毫不掩飾的真小人性格也讓他成為政治紀錄片的主角。

史東曾自爆，早在他小學1年級時，甘迺迪與尼克森競選總統，他的父母支持甘迺迪，因此他在學校告訴其他同學，「尼克森說星期六也要上學」，結果全校同學的家長都不敢把票投給尼克森，這是他玩弄的第一個政治把戲。

史東高三時為了當上學生會長，不僅用計讓原本的會長被罷免，還雇用全校人緣最差的同學和自己打對台，結果輕鬆當選。他後來接受媒體訪問談及此事，還驕傲地說：「你覺得玩這種手段很壞嗎？不，這是很聰明的。」

史東兒時雖然惡整過尼克森，長大後卻成為他的忠實信徒。他19歲那年自大學輟學，加入尼克森的競選團隊，他為了替尼克森剷除黨內競爭對手麥克勞斯基，以「青年社會主義聯盟」的名義捐了一筆錢給他，然後把捐款收據寄給媒體爆料，說麥氏勾結左派共產黨，麥氏就此出局。水門案爆發後，他也是被傳訊證人中最年輕的一位。

1976年，他加入雷根的競選團隊，雷根當選後，他與川普前競選總幹事曼納福特等人成立遊說公司，該公司憑藉「與白宮良好的關係」，吸引了許多「付得起高價的客戶」，包括大企業、行業協會、外國政府等，他則從中抽佣。別人批他手段骯髒，他說：「我為我的工作驕傲，因為我賺了很多錢。」

2000年時，高爾和小布希競選白宮大位，雙方只差537票，關鍵搖擺州佛州最高法院原本同意重新驗票，結果驗票當天出現大批群眾激烈抗議，最後法院下令停止驗票，高爾承認敗選。據悉，發動抗議的幕後黑手正是史東。

史東極為擅長透過挖掘對手黑歷史、放假消息等不道德手段操縱媒體與局勢，還自稱為「骯髒騙術師」（dirty trickster）。美國Netflix也為他拍攝了紀錄片「快找羅傑·史東」（Get Me Roger Stone），記錄他對美國政壇的巨大影響。

(中國時報)