韓不爽慰安婦協議 日要求不准改

南韓政府27日公布日韓慰安婦協議調查報告，指前朝政府未與慰安婦受害者充分溝通。在首爾舉行的一場紀念活動上，民眾坐在1具慰安婦假人旁，悼念今年逝世的8名慰安婦，空椅則擺著她們的遺照。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

南韓外交部專案小組27日公布日韓慰安婦協議調查報告，指前朝朴槿惠政府未與慰安婦受害者充分溝通，且存有幕後協議，應予以廢除或修改。日本外務大臣河野太郎回應稱，日本強烈要求南韓，仍視該協議為「最終且不可逆的」，且持續確實履行。

朴槿惠政府和日本政府歷經1年多的談判，終在2015年12月28日達成解決南韓慰安婦受害者問題的「最終且不可逆的」協議。但是該協議簽署後，引發包括慰安婦相關團體在內的南韓民眾的極大怒火，批評該協議是「賣國協議」，並且發起了多次示威抗議。

南韓總統文在寅執政後稱，慰安婦協議不被大多數國民接受，韓日應共同攜手，妥善解決相關問題。南韓外交部遴選民間和官方6名委員組成的專案小組，7月起針對2014年4月第1輪韓日局長級談判，直至簽署協議前的談判過程進行審查。

南韓外交部27日公布調查小組針對慰安婦協議長達31頁的審查報告。報告指出，朴槿惠政府與日本敲定的協議另有隱情，在對外保密的協議內容中，南韓政府承諾努力說服慰安婦團體接納協議，且不援助興建海外慰安婦少女像。

日本還要求南韓不要使用「性奴隸」一詞，南韓政府回應在正式名稱中只會使用「日本軍慰安婦受害者問題」。此外，日方還就如何搬遷駐韓日本大使館前的少女像，詢問南韓政府的計畫，韓方稱將「努力妥善解決」。

調查報告出爐後，南韓外交部長康京和表示，政府真誠接受專案小組的審查結果，將據專案小組的報告聽取慰安婦受害人相關團體和專家的意見，同時考量對韓日關係的影響，慎重確定對慰安婦協議的立場。

日本外務大臣河野太郎表示，此協議係經由正當的談判過程，兩國政府努力下的成果，且獲國際社會高度評價。南韓政府若根據該報告欲改變已實施的協議，日韓關係將無以為繼，日本政府絕對不能接受。

(中國時報)

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