大陸治汙 張籲台商抬頭看路

2017年12月28日 04:10 中國時報 徐維遠 、 藍孝威 ／成都─北京報導 ／成都─北京報導

大陸國台辦主任張志軍昨在「全國台協會長座談會」致詞時提到兩次昆山治汙事件，並表示將「予以高度重視、想辦法解決」。雖然他在會後對媒體說，對汙染防治採取有效措施的同時，也將保障企業合法經營權益，然而張志軍整整兩小時對台商講話中，也叮嚀台商「不要只顧低頭拉車、更要抬頭看路」，就十九大發展新思維與新轉變特別說明，有傳遞弦外之音的味道。

台協會長座談 數次叮嚀

昆山治汙雖然被當地政府叫停，但已讓台商「見識」了大陸進入新時代後經濟發展戰略的轉變與立場。面對台下300多名台企聯與各地台協會長，張志軍從十九大習近平新時代中國特色社會主義思想的提出，及社會主要矛盾判斷變化談起。

他指出，十九大對社會主要矛盾判斷出現變化，意味對黨和國家提出新的要求，對民主法治安全生態等各方面需求增加，僅是收入增長並不足夠。他並兩次提到甫落幕中央經濟工作會議的發展思路，已從高速增長轉變為高質量發展。他說，過去大陸解決的是「盤子裡頭有沒有東西」的問題，現在是「看有什麼東西、質量如何、對不對味」。

高耗能排放 別再上來

張志軍數度叮嚀台商「不要只顧低頭拉車、更要抬頭看路」，「量轉質」是未來大陸發展重點，傳統發展方式難以為繼，採質量第一，效率優先，並提到「高耗能、高汙染、高排放別再上來，否則當地政府必須被問責」。

台商配合措施 昆山放緩

國台辦發言人安峰山昨在例行記者會表示，有關昆山停工令，經向昆山方面瞭解，相關通知未實施，下一步當地政府將加強相關排汙企業的監測，要求企業嚴格落實排汙單位的主體責任，加強汙染治理設施建設和運營管理，落實治汙減排和環境風險防範等責任，他並希望台企能夠理解和支持昆山市政府治理汙染、保護環境的有關措施。

參加座談會的昆山台協會長宗緒惠受訪說，當地政府已表示要放緩，事情已結束，企業會與政府保持合作、雙方緊張狀態解除，未來適當管控企業也會配合。

(中國時報)