珠海跟進限排3天 台廠心驚

大陸昆山限汙後，珠海也宣布限排措施，透露出經濟發展已從高速增長轉為「高質量」，台廠必須更重視環保。圖為昆山製造業廠房。（新華社）

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中國時報
／台北報導

大陸環保禁令一波波，繼昆山後，珠海亦祭出限產令，勒令重點工業企業於本月26日至29日需限產限排3天，其中印刷電路板PCB（Printed Circuit Board）產業首當其衝，被列為重點整治對象，讓不少台廠皮皮剉。

中共十九大後強調對環保整治不會放鬆力度，各地方政府壓力沉重，以環保之名對企業祭出停工令或限產令的情況愈加頻繁。本周二先是昆山以整治水質為由，要求沿岸流域270家工廠停工達17天，其中便有多家PCB產業。後因反彈過大暫緩實施，但昨天珠海一紙針對PCB限排公文在網上傳開後，讓台商相當不安。

據珠海市政府公布的通知，廣東省環保廳和氣象局預報指出，12月26至29日珠三角地區將出現輕度到中度的區域性汙染。為應對汙染天氣，打贏藍天保衛戰，將在上述日期內針對重點工業企業進行限產限排。

通知指出，針對大氣汙染物排放重點企業限產限排30％，但對於涉及民生的發電企業將視實際情況盡量採取減排措施，並改燃優質煤。另外針對VOC（揮發性有機化合物）重點企業實施限產限排30％。

珠海市公布的限產名單包含了化學、製藥、紡織等產業。此外，PCB產業也被歸為重點VOC限制排放產業，料將遭受不小衝擊。其中珠海光寶移動通信科技公司、長興化學材料（珠海）公司、珠海聯成化學工業等台廠子公司都在限產企業名單中。

不過，珠海台商協會榮譽會長陳正雄表示，目前珠海的台商已不多，且高汙染的紡織或鞋業等行業都已陸續移出，還留在珠海發展的台商多半都已升級機器設備，不符環保標準的情況相對較少。且本次限產限排的時間並不長，料對台商影響不大。

(中國時報)

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