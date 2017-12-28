國監委定位、習思想 陸將入憲

2017年12月28日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

中共總書記習近平主持中共中央政治局27日會議，會中決定，明年1月召開十九屆中央委員會第二次全體會議（二中全會），新華社報導，議程將討論修改憲法部分內容。媒體咸認修憲主要聚焦確立「國家監察委員會」的憲法機關地位、習思想入憲等議題。

多維新聞報導，此次二中全會安排打破幾項慣例：一是時間，中共十三大以後歷屆二中全會，多安排在2月或稍晚3月，這次提前1個月；二是內容，二中全會向來是為3月全國兩會服務，提出新的國家機關領導人選名單，推薦給兩會。這次則主要討論研究修改憲法部分內容的建議。

綜合媒體報導，大陸明年修憲重點有三：

一是把十九大修改黨章、確立的新指導思想，即習思想——「習近平新時代中國特色社會主義思想」相應地寫入憲法。大陸現行1982年制定的憲法，經歷4次修訂，主要內容包括：1988年，允許私營經濟出現，准許土地使用權轉讓。1993年，確立市場經濟體制。1999年，寫入「鄧小平理論」 並廢止反革命罪。2004年，寫入（江澤民）「三個代表」重要思想。

二是確立國家監察委的憲制地位，盡管全國人大審議的《國家監察法（草案）》，已列明與中紀委合署辦公的國監委是最高國家監察機關，其主任由人大選舉產生，為反腐制度化作鋪墊。但仍有「違憲」疑慮。北京大學法學院教授沈巋就認為，憲法規定最高國家權力機關、最高審判機關、最高檢察機關；因此，「最高國家監察機關」，也需在憲法中明確規定。

屆時國監委將成為大陸第五大國家機構，四套班子變五套班子（黨委、人大、國務院、政協與監察委）。一般預料，國監委主任將由政治局常委、中紀委書記趙樂際兼任。

三是十九大對當前社會主要矛盾進行重新確認，轉變為「人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾」，這一變化將在憲法中得到確認。

政治局會議昨還聽取了中紀委工作彙報，研究部署2018年黨風廉政建設和反腐敗工作。並同意明年1月11日至13日召開十九屆中紀委二全。

(中國時報)