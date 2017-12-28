國台辦批唐鳳自娛自嗨 蚍蜉撼樹

行政院政務委員唐鳳。（報系資料照片，陳信翰攝）

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中國時報
／成都─北京報導
行政院政務委員唐鳳12日21日透過數位機器人，出席聯合國網際網路治理論壇（Internet Governance Forum, IGF）。（資料照片，摘自IGF）

大陸「全國台協會長座談會」昨在成都舉行，國台辦主任張志軍出席致詞並首度回應新黨青年日前遭搜索一事。張志軍表示，新黨到大陸談促進兩岸同胞福祉，蔡政府不但做不到、還如此對待，允許台獨放火卻不許主張和平統一者點燈，豈有此理？並稱「這發出非常糟糕的訊號」。提到去中化，他強調，閩南語也是中國話的一種。

對於國防部發布《國防報告書》，國台辦發言人安峰山表示，當前兩岸實力對比日益懸殊，「以武拒統」沒有出路。兩岸和平才是台海和平的根本保障。搞「台獨」分裂對台海和平是最大威脅。對政務委員唐鳳遠距參與聯合國網路治理論壇，他批評，企圖在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」，自娛自嗨，實際上有如蚍蜉撼樹，絲毫動搖不了國際社會一中格局。

張志軍表示，十九大後對台工作目標為實現兩岸一家親、率先與台灣同胞分享機遇，然而若台灣要搞法理台獨、激進台獨、觸犯大陸紅線，「大陸沒別的辦法必定出手、毫無疑問」，因為沒有國家領導人到了21世紀還能允許自己領土被分裂。

張志軍說，新黨主席郁慕明帶團來訪，雙方側重新黨如何為大陸台胞台商提供更好服務，「做的是促進兩岸福祉與親情的事」，但這一批人受到如此待遇，不僅在大陸，在台灣也引起廣大反應，「很不理性」，並反問「對於主張台獨、去中化勢力，台灣又是什麼態度？」

陸媒問到大陸如何應對台灣「去中化」？張志軍回應稱「中國話就不說了嗎？閩南語也是中國話的一種，是不是？中國飯菜不吃了嗎？中國傳統文化教育會中斷嗎？血裡淌著中華民族華夏兒女的血脈割斷得了嗎？」他強調，去中化都是徒勞的，成功不了。

(中國時報)

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