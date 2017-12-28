醫大生山難國賠 高院改免賠

2017年12月28日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

圖為當時神鷹隊員在山區搜救情形。（圖：神鷹提供）

中山醫學大學學生張博崴，6年前獨自攀登白姑大山失蹤，53天後才被搜救人員找到遺體，張的父母提出國家賠償，台北地院認為南投縣消防局有誤判失蹤地點、虛耗人力等疏失，須賠償266萬多元，高院審理則認為，人民無權要求登山零風險，且消防局沒有疏失，27日逆轉改判免賠。全案可上訴。

張母杜麗芳在痛失愛子後，將對兒子思念，化做具體行動籌備成立「博崴面山基金會」，提升山難救援設備，避免不幸事件再次發生，昨和丈夫一同聆判，僅說收到判決，再決定是否上訴。

面山教育 母憂救災退步

張母另在臉書發文表示，基層消防人員的專業養成和服務政府人民的比例數值應大幅調整，基層消防人員的使命是大於功德的生命價值，值得政府重視。博崴山難國賠是為國家進步而訴訟，是兒子使命、也是一家人努力目標；輸了，表示消防指揮系統將由進步的5步退3步之隱憂。

張博崴2011年2月27日申請登山許可後，獨自攀登南投白姑大山，隔天下午他打電話向女友表示好像迷路，但應可自行走出白姑山，直到晚間仍未回家，女友電知張的父母，隨後向警方報案。

3大疏失 一審判賠266萬

警消據報後，出動600多人次，展開近年最大規模搜山救援行動，但經長達51天搜救均無所獲，直到同年4月19日，1名山友入山，在消防局聲稱已搜過的溪谷，發現張的遺體，身旁還有遺書，張的父母不能接受這樣結果，提起國賠訴訟。

山客涉險 搜救非無作為

北院認為，南投消防局有3大疏失，包括獲報後未即時查訪下山山友，無法及時縮小搜救範圍，未即刻定位搜救，直到1個月後才前往白姑大山定位基地台訊號範圍，及誤判失蹤地點虛耗人力，法官認定消防局應負國賠責任，判賠266萬多元，引發各界不同聲音，認為山難怎可歸責於消防搜救人員。

高院則認為，山難事件的救援目的是減少傷亡，並非完全排除人民登山可能喪命的風險，人民對國家並無要求登山零風險的權利；消防局當時考量相關資訊、判斷搜救地點，也立即調閱手機通話紀錄等，但這樣仍無法免除張迷路後，自甘冒險前進而死亡的風險。

合議庭認定，張未注意自身安全，明知其輕裝登山所帶的口糧只供過一夜，卻在告知女友發生迷途時未待在原地或較易獲救之處，讓搜救人員難掌握其位置，且消防局並非完全不作為，難謂有過失，逆轉改判免賠。

(中國時報)