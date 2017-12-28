消防局鬆口氣 感謝司法公正

2017年12月28日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

張博崴登山罹難國賠案，高院逆轉判決南投縣消防局勝訴；消防局長林聰吉表示，感謝司法公正判決，對於消防、義消人員有提升士氣的作用，不過，他也提醒山友們，攀登高山時，務必注意自己的體能，最好結伴同行。

張博崴獨攀白姑大山失蹤，一審認定南投縣消防局錯失救援時機判國賠，讓消防救難人員錯愕不已，之後發生數起山區搜救案件，民間救難團體唯恐惹禍上身，甚至婉拒參與搜救任務。

林聰吉指出，判國賠對消防人員士氣打擊很大，但是搶險救難是消防人員的職責，因此，打火兄弟依然照著標準作業程序，執行高山救援任務。就實際狀況，高山搜救到達目標區，徒步單程動輒2、3天，且山區氣候變化莫測，生活條件極差，大家都希望趕快找到失蹤者，完成任務，早點下山回家。

此外，張博崴事件引發議論，也促成南投縣政府在2017年訂定《南投縣登山活動管理自治條例》，規定依法申請入山，必須攜帶具衛星定位器材，及衛星電話、無線電設備等；不過，迄今尚未有裁罰案例。

南投消防局災害搶救科長陳泓銘指出，執行張博崴搜救案時，消防人員已盡所有可能搜尋；即使後續現地會勘，仍然研判現場無法獨自1人下切山谷，可以說該做的努力都做了！

張博崴事件發生後，山難事件還是層出不窮，消防人員執行搜救任務時，準備的資料更詳細，並全程紀錄，搜救期間在前進指揮所與家屬充分溝通，家屬也都能感受到消防人員的努力。

目前南投、台中、花蓮對登山都訂有地方自治條例，花蓮規定如果擅自進入管制山域而發生登山事故的違規民眾，最高可罰5萬元外，如發生山域事故，由當事人支付全額的搜救費用。

(中國時報)