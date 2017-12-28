美河市案大逆轉 2官員二審獲輕判

2017年12月28日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

備受矚目的美河市開發案，前台北市政府捷運工程局聯合開發處長高嘉濃與課長王銘藏，被控在10年前假造鑑價報告圖利建商5億多元，一審將高、王判刑10年、4年，高院認定檢方舉證不足，圖利罪改判無罪，僅依公務員偽造私文書罪將高判刑4年，王判刑2年、緩刑5年。全案可上訴。

涉案的捷運工程局官員高嘉濃、王銘藏，曾遭台北市長柯文哲痛批「2個小官非常的賤」，高院昨宣判，2人未出庭聆判。

捷運新店機廠聯合開發案，簡稱美和市案，北市府以公地主身分與日勝生公司簽約後聯合開發，時任開發處長的高嘉濃被控明知聯合開發案已經旭洲公司鑑定建造成本，竟指示王男假造旭洲的鑑定書，將工程費由106億元提高為114億元。

檢方指控，高以假造鑑定書提供北市府，讓市府以此與日勝生就權益分配比例進行協議，因為他的不實鑑定資料，讓日勝生公司多分配到3249坪樓地板面積，獲取不法利益5億124萬6301元，將高、王依圖利等罪起訴。

北院認定2人共犯圖利及偽造文書罪，痛批高嘉濃鋌而走險以身試法，惡性重大，強行曲解法令與職權，推卸責任給下屬，毫無悔意，將他重判10年、王男判刑4年。

案經上訴，高院認為北市府經6次協商才與日勝生就權益分配比例達成協議，並非全部依照高假造的鑑定報告書，由於檢方無法提出證據證明犯罪，將2人所犯圖利部分判無罪，偽造文書仍成立。

高院審酌2人均身居主管要職，竟為圖日後能盡速與日勝生就權益分配比例達成協商，偽造鑑定報告書，將高判刑4年，王因聽高的指示，一時失慮犯罪，將他判刑2年、緩刑5年，須向公庫支付100萬元。

(中國時報)