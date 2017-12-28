周玉蔻辱警道歉 退警不領情

2017年12月28日 04:10 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

名嘴周玉蔻因年金改革議題，在政論節目指警察和退休警察上節目「像流氓」，雲林縣退休警察協會執行長賴坤柚，自訴周涉公然侮辱、誹謗等罪，台北地院27日開庭，周說政論節目上本就會互相攻防，若讓賴感受不佳願意致歉；但賴不領情，指周對年金一知半解，還在節目上氣焰高漲，「好像沒人治的了她一樣。」全案定明年1月31日宣判。

昨開庭時，賴坤柚當庭表示，上電視錄節目，周開口閉口罵他像流氓，他當場要求周收回說的話，周卻不停止，還說他是流氓，「回去村子裡都會認為他是流氓」。

賴還指控周是罵人累犯，「除了罵我，還罵當時在場員警陳志傑」，該案台北地檢署已將周女起訴，周將全國警察的尊嚴踩在腳底下要討回公道，請法官參酌從重量刑。

周玉蔻則強調自己沒有犯罪，辯稱當時有很多節目討論員警參與的反年金改革活動，已超過大眾能承受的範圍，她認為，賴在陳抗行為與政論節目上的言詞與她認知中的「流氓」一樣，節目上是善意勸告對方，不要表現得像流氓，沒有惡意和公然侮辱意思，她願意在電台節目公開表達歉意。不過，賴沒有接受，全案辯論終結。

賴提告指出，周玉蔻今年4月10日下午在《年代電視》播出的「新聞面對面」節目錄影時，就年金議題發言，衝著參加節目的他和陳志傑，先後口出「如果退休的警察人員上政論節目，給人的感覺像流氓」、「我現在覺得你像流氓！警察上節目像流氓」等語。他認為周言論除對警察極盡踐踏之能事，也產生讓人足以毀損或貶抑人格聲譽。

(中國時報)