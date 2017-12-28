收賄百萬 前金門縣長李沃士判8年

2017年12月28日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

前金門縣長李沃士、蘇鳳英夫婦遭控在金酒公司推動高端白酒案和總經銷案期間，收受廠商100萬元賄款，金門地院27日依貪汙罪判李沃士有期徒刑8年、褫奪公權5年，蘇鳳英有期徒刑4年，褫奪公權3年。全案可上訴。

李沃士表示，他對法院做出這樣的判決，感到十分詫異和遺憾，強調收到判決書後一定會上訴。但目前還不清楚判決書的內容。地方上也傳出李明年可能捲土重來，再投入縣長選舉，但他本人表示，「還未想到是否會參選縣長。」非常感謝這段期間，鄉親給他的關懷。

曾擔任金門縣第5屆縣長的李沃士在2011年7月金酒公司進行「高端白酒案和總經銷案」期間，偕同妻子蘇鳳英赴台接受競選期間的金主徐姓廠商（另經檢察官緩起訴處分確定）宴請，並收受新台幣100萬元的賄款，由他協助向金酒公司施壓，以調低金門陳年高粱酒酒基售價。

雖然，後來該案因金酒內部決策問題，而未進入招標程序，全案等於「胎死腹中」並未付諸執行，且李沃士夫婦也在偵查期間否認犯行，但檢方仍在2015年依違反貪汙治罪條例，將夫婦2人提起公訴。

金門地院審理後認為，李身為縣長，受縣民之託，本應戮力從公造福福梓，並應廉潔自持，而金酒公司能否正常經營，在在與金門縣民福祉息息相關，李應站在管理監督者立場，為金酒興利除弊，卻因徐姓廠商曾在其競選縣長期間，大力金援競選經費，順行行賄廠商之意，利用職權施壓，有愧職守。

法官認為，李沃士夫婦自始至終矢口否認，顯見犯後毫無悔改之意，若不科以較重的刑責，無法澄清吏治，分別判處8年及4年徒刑。

(中國時報)