北捷兒童6折預算 卡在議會

新北市6至12歲兒童明年起搭乘捷運將有5折優惠，台北市的兒童優惠須等元旦過後才會上路。（葉德正翻攝）

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中國時報
／台北報導

台北捷運目前未依《兒少法》規定給予兒童優惠票價，為此北市府宣布明年將補助兒童享6折優惠，原預計元旦上路，不過該筆補助預算尚未通過市議會三讀；社會局表示，需等通過後再實施，原本元旦上路的計畫恐跳票。至於新北市長朱立倫27日宣布兒童享5折優惠，北市府則表示將維持6折規畫。

北捷目前採單一票價，持悠遊卡可享8折優惠，長者持敬老卡享4折優惠，另外未特別優惠兒童，遭質疑違反《兒少法》。市長柯文哲下令依法行政後，社會局明年編列1.15億元，針對設籍或學籍在北市的6到12歲兒童給予6折優惠，將以北市國小記名悠遊卡來認定。

北捷總經理顏邦傑上月中在議場宣布，系統設備都已就緒，兒童優惠明年元旦零時可上路。不過，該筆預算正在議會民政委員會審議，委員會召集人周柏雅說，審議時議員認為資訊未明，目前處於暫擱狀態，預期之後會順利通過。

新北5折 北市不跟進

社會局副局長黃清高說，為尊重議會，將待預算通過後再擇期實施，由於經審議後，還需2周作業時間，元旦不太可能上路。

會視情況調整方案

至於新北市宣布兒童搭乘北捷享5折，比北市還優惠，黃清高直言，市府要考慮整體財政狀況，目前提出的就是6折方案，看議會有無意見，通過後也會觀察實際使用人數、執行狀況，再決定是否調整。

北捷表示，票證系統設定都已完備，北市府決定何時上路都可配合；至於雙北補助兒童優惠不一，技術層面不是問題，重點是新北市府要盡快將做法明確化，北捷會盡力配合。

(中國時報)

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