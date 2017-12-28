設籍新北兒童 搭捷運5折

2017年12月28日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

雙北尬優惠！繼台北市推出兒童搭乘捷運6折優惠後，新北市長朱立倫27日宣布設籍在新北市6至12歲兒童，搭乘捷運將比照新北市區及北市聯營公車兒童票給予5折票價優惠，比北市更優惠，最快明年上半年實施，全市約有19萬名兒童受惠。

北市府發言人劉奕霆對此表示，不需要與其他縣市政府的政策進行比較。

台北市宣布將於明年提供兒童捷運6折優待票時，新北市一度曾表示不跟進，並說沒有預算，市長朱立倫在議會接受議員李坤城質詢時，也說優惠應該由捷運公司出錢才好計算，態度保留。

最快明年上半年實施

但在27日道安會報中，朱立倫突宣布，只要設籍在新北市6至12歲兒童，搭乘捷運比照新北市區及北市聯營公車兒童票給予5折票價優惠，優惠價格硬是比北市多，雙北較勁意味濃厚。

新北交通局指出，依兒童及少年福利法規定，大眾交通運輸應提供兒童優惠，因目前搭乘台北捷運仍以原價計費，為何維護新北市兒童搭乘捷運權益，才決議比照公車兒童票給予5折優惠。

協調桃、高捷運優惠

朱立倫表示，有關後續執行細項事涉身分認定及票證系統修改，將由交通局、教育局及社會局與台北捷運公司協商，預計最快明年上半年就可以實施。

交通局也說，除提供兒童搭乘台北捷運優惠，後續亦將協請桃園捷運公司及高雄捷運公司提供本市兒童票搭乘5折優惠，相關費用全數由新北市補貼，粗估年花約5000萬元；而未來新北市經營的淡海、三鶯及安坑輕軌票價，也會把兒童票納入票價種類。

朱立倫說，新北市民搭乘捷運的里程跟新北市在捷運公司的股權如果是一致的，由捷運公司補貼或市府補貼都是一樣的，但因現階段還需要協調，因此針對兒童優待的部分，決定與公車、客運等大眾運輸一致給予5折，免得造成家長困擾。

新北市議員蘇有仁則說，目前優惠似乎沒有包括貓纜，北市府先前大幅調高貓纜費率，對搭乘率最高的新北市民相當不友善，希望貓纜也能納入折扣範圍，造福更多小朋友。

(中國時報)