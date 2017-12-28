元旦疏運 北宜國道客運85折

2017年12月28日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

元旦3天連假，為因應國道5號車流，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，往返宜蘭、台北的國道客運祭出85折優惠，轉乘宜蘭縣市區公車則還有免費20元優惠，宜蘭縣政府歡迎民眾多加利用，呼籲民眾行前查詢路況，避開易壅塞路段與時段。

縣府建設處表示，依往年3天連假國道5號車流量統計，單日雙向交通量預估達6.9萬輛次，12月30日是連假首日，當天國5南下路段將出現台北往宜蘭的車流，北上車流從31日下午出現，預計翌日凌晨1時才會紓解。

2018年元旦是連假最後一天，預估國5北返車流會從上午開始出現，晚間10時車流紓解，縣府建設處提醒，跨年及迎曙光等活動，時間在夜間或清晨，國道在凌晨0時到5時免收費，民眾行車時務必注意安全。

12月30日 首波車流

縣府建設處說，今年元旦連假為鼓勵大家搭乘大眾運輸工具，往返宜蘭、台北的4家國道客運在元旦連假有85折優惠，持國道客運票根再轉乘宜蘭縣市區公車享一段車程免費20元優惠。

區間快車 100元優惠

此外，建設處指出，台鐵方面往返宜蘭、台北的區間快車有100元優惠價，建議民眾可多加利用，今年宜蘭市與羅東鎮有舉辦跨年演唱會，地點分別在新月廣場與羅東中山公園，周邊有交通管制，元旦連假因應南方澳地區停車需求，蘇澳港12、13碼頭將作為臨時停車場，此外，全縣21所學校會提供臨時停車空間。

(中國時報)