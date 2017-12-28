元旦疏運 北宜國道客運85折

元旦3天連假往返宜蘭、台北的國道客運，祭出85折票價優惠。（首都客運提供）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

元旦3天連假，為因應國道5號車流，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，往返宜蘭、台北的國道客運祭出85折優惠，轉乘宜蘭縣市區公車則還有免費20元優惠，宜蘭縣政府歡迎民眾多加利用，呼籲民眾行前查詢路況，避開易壅塞路段與時段。

縣府建設處表示，依往年3天連假國道5號車流量統計，單日雙向交通量預估達6.9萬輛次，12月30日是連假首日，當天國5南下路段將出現台北往宜蘭的車流，北上車流從31日下午出現，預計翌日凌晨1時才會紓解。

2018年元旦是連假最後一天，預估國5北返車流會從上午開始出現，晚間10時車流紓解，縣府建設處提醒，跨年及迎曙光等活動，時間在夜間或清晨，國道在凌晨0時到5時免收費，民眾行車時務必注意安全。

12月30日 首波車流

縣府建設處說，今年元旦連假為鼓勵大家搭乘大眾運輸工具，往返宜蘭、台北的4家國道客運在元旦連假有85折優惠，持國道客運票根再轉乘宜蘭縣市區公車享一段車程免費20元優惠。

區間快車 100元優惠

此外，建設處指出，台鐵方面往返宜蘭、台北的區間快車有100元優惠價，建議民眾可多加利用，今年宜蘭市與羅東鎮有舉辦跨年演唱會，地點分別在新月廣場與羅東中山公園，周邊有交通管制，元旦連假因應南方澳地區停車需求，蘇澳港12、13碼頭將作為臨時停車場，此外，全縣21所學校會提供臨時停車空間。

(中國時報)

設籍新北兒童 搭捷運5折 大溪落羽松夯 觀光設施升級

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。