大溪落羽松夯 觀光設施升級

2017年12月28日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

大溪落羽松路長約1公里，沿途栽種300棵落羽松，當落羽松逢秋、冬轉紅時吸引大批遊客造訪，也有不少「網美」會前來取景。桃園市長鄭文燦27日和相關局處前往會勘，將增設公廁、停車場、植栽等，更便利民眾旅遊。

冬紅美景引人入勝

鄭文燦表示，桃園有2處落羽松祕境，其中1處在大溪瑞源里，另外1處則在八德霄裡向天池，其中瑞源里的落羽松祕境沿著道路種植，原先取名為石園路558巷，今年改名為「落羽松路」。

鄭文燦又說，落羽松路沿線景觀優美，平日也有許多遊客，不但是祕境，還是拍照、打卡小旅行的景點，因此設施有必要整理。包含停車空間、車輛管制、樹木保護、集中攤商、臨時廁所、入口指標等等。

友善公設便利遊客

鄭文燦補充，將責成桃園市觀光旅遊局及大溪區公所整理周邊景觀，研議在每年12至1月落羽松轉紅的季節以外，另栽種其他灌木及花草。而位於大道周邊的水利署北區水資源局土地，則將協調代管或撥用，設置停車場、廁所、消防栓等設施，並改善步道及照明，讓大溪落羽松大道更方便、更友善。

八德祕境官民合作

此外位在八德霄裡向天池的落羽松祕境屬私人土地，鄭文燦也說，會盡力與地主協調，採取互相合作的方式，設置停車場等設施，讓遊客不塞車，也開心旅遊。

落羽松樹冠直立高大，在春、夏是綠色，秋天又會轉成黃色，再變成火紅色後掉落，就連樹葉掉光後，特殊的景色也吸引很多遊客觀賞。此外近3年因有部落客分享文章，大溪落羽松也因此爆紅。

(中國時報)