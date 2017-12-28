國道花博旅驛 秒懂好康情報

2017年12月28日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

國道1號105年總車流量約174億車次，台中市政府看準國道龐大的人流車潮，於泰安服務區成立「國道花博旅驛」，彙整花博3大展區懶人包，提供交通資訊、場館主題、周邊旅遊、石虎保育等資訊，讓遊客秒懂花博最新情報，也期盼增加台中優質農特產品的能見度。

啟用典禮 聆聽花開

台中市農業局27日舉辦「國道花博旅驛」啟用典禮，由后里幼兒園幼童裝扮成花朵、馬兒、香菇造型，搭配森林精靈，帶來「聆聽花開」舞蹈，為2018台中世界花博宣傳，並打響台中優質農特產品的知名度。

農業局長王俊雄表示，2018台中世界花博進入倒數，鑑於國道1號泰安服務區每年來客數破300萬人次，是行銷花博的最佳地點，而泰安南下服務區是進入花博的前哨站，車程只要35分鐘即可到達，特地規畫「國道花博旅驛」。

台中農好禮 優質行銷

王俊雄指出，「國道花博旅驛」提供花博3大展區的交通資訊、場館主題、周邊旅遊、石虎保育等資訊，以懶人包方式簡潔呈現。另為行銷台中優質農特產品，還輔導后里區農會，設立「台中農好禮」特區。

南仁湖副董事長鄭宜芳表示，「台中農好禮」專區自104年營運至今，已成台中市農特產品重要的行銷通路，12月在國道11個服務區促銷台中椪柑，短短2個禮拜即售出8噸，在國道服務區展售農產品相當辛苦，但只要品質好，用路人購買後會回流。

農業局指出，2019東亞青年運動會、2020世界蘭花展將陸續在台中市登場，台中世界花博結束，擬改裝「國道花博旅驛」，導入東亞青年運動會、世界蘭花展，讓旅驛繼續發揮效用。

(中國時報)