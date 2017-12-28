預算被狂砍 涂醒哲鞠躬道歉

2017年12月28日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府2018年度總預算137億元被議會大刀砍掉6億餘元，占總預算4.43％，目前居全國第一，市長涂醒哲27日率一級主管在市府大門口二度鞠躬「向市民道歉」，他表示，少數議員執意帶頭狂刪預算，市府會再努力，包括提覆議案。

議長蕭淑麗回應表示，涂市長此舉是「無厘頭」，議會是合議制，有各黨派3位議員輪流擔任財政召集人，過程中議員充分表達意見，甚至動用表決，是多數共同決定，絕非少數議員的意見，且部分被刪預算保留科目，讓市府提出完整計畫說明。

預算被刪損市民權益

涂醒哲強調，議會監督市政、審查預算是天經地義，但少數議員或因選舉等政治因素、意識型態或其他個人原因，大幅刪減預算高達4.43％，居全國之冠，是第2名彰化縣2.14％的2倍以上。

涂醒哲表示，大幅刪減對市府影響很大，人事費刪減較少，業務費刪減比例3.31％，部分局處刪減一半以上，有的科室竟僅留人事費，難道「叫大家上班不做事？」

涂醒哲表示，攸關市政建設的預算被大刪21.5％，嚴重影響市民權益，也對市府團隊不公平，「我對不起市民，也對不起3年來一起打拚的同仁。」

涂醒哲表示，各局處將陸續向媒體及市民報告，並運用各種方法包括提覆議案、準備說帖向議員溝通，以爭取更多預算進行資訊科技更新、服務升級以及振興觀光產業。

議會列市府4缺失

蕭淑麗表示，市府預算被議會刪減主因有4項缺失，未依法定程序編列預算如八掌溪人行景觀橋超編1.66億元，浮編或重複編列預算，市府官員無法清楚有效說明預算用途，預算無必要性及急迫性如浮編出國考察編列1100萬元以致被刪790萬元。

(中國時報)