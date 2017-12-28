金城武樹生病了 樹醫師急診

2017年12月28日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

命運多舛的池上金城武樹，歷經颱風吹倒再種植後，一度枝葉茂盛，不過近來被發現有出現枯枝、結實累累的異常狀況，日本樹醫師山下得男27日開挖根部後表示，根部土壤太硬，根系長的狀況不如預期，未來要加強給水及施肥。

根系生長 不如預期

金城武樹從上個月就被發現出現異常枯枝現象，經大安森林公園之友基金會現勘後，發現並未有病蟲害的問題，研判可能樹的根部出現問題，長榮航空也再度請山下得男第5度回診，了解金城武樹的健康狀況。

山下得男與大安森林公園之友基金會一連兩天為金城武樹健檢，26日檢查上半部、27日開挖檢查下半部，初步研判樹的健康狀況已經恢復5成。

大安森林公園之友基金會副執行長陳鴻楷表示，樹的上半部的枝葉有出現微枯，還有果實量多的狀況。根部為了避免民眾踩踏，有放置樹穴蓋板，但開挖後土壤仍過於硬實，根部的成長狀況也不太好，僅長表層根，比預期的成長狀況還差。

醫師藥方 給水施肥

陳鴻楷表示，昨天已經重新調整樹穴蓋板，讓土壤可以保持鬆軟，另外金城武樹也要持續澆水、施肥，根系的成長狀況才能更好，根部長得好樹才會健康。

池上鄉長張堯城表示，金城武樹被吹倒後，鄉公所都有派員每周澆水，一年後樹醫生認為根系成長良好，因此公所也停止澆水工作，沒想到還是要持續。

他說，根據樹醫師指示，金城武樹要持續「灌水」，公所未來每周一將會針對樹的根部灌水2小時，連底部都溼潤根部才能茁壯。

(中國時報)