雙北快速、跳蛙公車 轉乘半價

雙北快速、跳蛙公車，雙向轉乘雙北市市區公車，全票可省下8元、學生票6元及半票4元。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

新北市交通局與台北市交通局27日共同宣布，29日起雙北快速、跳蛙共計64條公車，雙向轉乘雙北市561條市區公車，全票可省下8元、學生票6元及半票4元，每日不限搭乘次數，鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具。

新北市交通局長王聲威、台北市交通局長陳學台及雙北市多家公車業者，在27日記者會中共同宣布優惠轉乘開跑。陳學台強調，提升大眾運輸使用率是雙北交通局共同的目標，未來雙北還會有更多合作。

王聲威表示，雙北自2011年起合作規畫闢駛快速公車，截至目前新北已有35線、台北則有14線，藉行經高（快）速道路，快速往返重要轉車節點或特定區域，讓乘車時間縮短到30分鐘到1小時之間，另新北市交通局自2015年，則闢駛站數少、路線更直捷的跳蛙公車，也有15線，這64線每日超過20萬人次搭乘，使用需求逐漸擴大。

王聲威說，29日起快速跳蛙公車與一般公車雙向轉乘半價優惠，即優惠全票8元、學生票6元及半票4元。

新北市交通局指出，快速與跳蛙公車車內外張貼有「轉乘優惠」Logo貼紙，車外LED路線顯示器的路線編號加上外框，以及顯示「快速公車轉乘優惠」、「跳蛙公車轉乘優惠」字樣，雙北交通局呼籲民眾減少使用汽機車，選擇搭乘雙北市區公車省錢、環保又便利。

(中國時報)

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