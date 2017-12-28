遠觀101煙火 河濱公園最佳

欣賞101煙火的話，北市彩虹河濱絕對是首選。（北市水利處提供）

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中國時報
／台北報導

今年台北101跨年煙火燈光秀，史上最長度近360秒精彩可期，想要直擊煙火秀，很多人第一個會想到象山飽覽夜景。台北市工務局推薦象山步道的6個觀賞景點；若不想人擠人，水利處則推薦河濱公園，左岸的觀山、迎風河濱公園不但可看到清楚的101煙火，也可以看到美麗華百貨公司的煙火，可說是一舉兩得的絕佳地點。

象山更新親子欄杆

大地處推薦象山觀賞台北101跨年秀最佳觀賞景點，包括攝手平台：靈雲宮、六巨石、攝影平台、煙火平台、永春崗平台、超然亭，步行約10至30分鐘。大地處表示，2017年將原有老舊護欄更新為擁有高低兩處扶手的親子扶手欄杆，並增設8座象山意象造型座椅，在沿途設置多處貼心小語，在攝影平台還增設直飲機提供補水功能，讓民眾登山健行更便利。

彩虹河濱一覽無遺

另外每年均有許多攝影玩家，會用腳架、鎖鏈等方式提早至象山卡位，搶到最佳的煙火拍攝角度。大地處也表示，步道相關設施皆屬公共使用，請勿提早將相機腳架以任何方式固定在欄杆上。

台北市水利處則表示，今年101煙火今年架起14萬顆LED，打造T-PAD燈網大秀，由於LED燈網架設在101北面，再加上台北市冬天常吹東北季風，要因為彩虹河濱公園位於101大樓的北北東方，屬於上風處，不但可以清楚的看到煙火，不會只看到煙霧，而且還可以一次網羅101的煙火和燈光秀。

水利處指出，河濱公園拍攝煙火、燈光搭配上河面橋景，構圖相當出色，近年來已成為攝影者跨年煙火取景的熱門地點，不但不用人擠人，鄰近就有停車場，非常方便。此外，觀山河濱公園目前由14萬盆當季草花組成的花海正值盛開，還有古亭和道南河濱也有花海綻放，這些花海賞花期都將至明年1月中。

(中國時報)

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