2020年 新北校園全面資訊化

2017年12月28日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市府預計未來3年內打造班班有電腦、校校有互動學習教室的資訊化校園，圖則為學生使用VR眼鏡上課。（新北市教育局提供）

2000年後出生的Z世代學子正面臨智慧學習時代，新北市府預計在3年內斥資8億元，打造班班有電腦、校校有互動學習教室的資訊化校園，包括虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、物聯網（IoT）及人工智慧（AI）等科技應用。

要讓班班都有電腦

教育局統計，全新北市330間學校中，僅51間學校設有互動學習教室；全市1萬3000個班級，全面設置電腦、高速網路及無線基地台僅1500班，校園資訊科技基礎設施仍未完善。

教育局教育研究及資訊發展科股長李力宇表示，教育局預計於2018年至2020年投入8億元，逐步達成班班有電腦、高速網路及無線基地台目標，每間學校也將打造1間具備充足平板電腦、影音整合控制器及高解析度螢幕的互動教室。

李力宇說，新北市目前雖有逾8成班級配置電腦，但若要在學習中導入虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、物聯網（IoT）及人工智慧（AI）等科技，必須全面更新先進教具，後續才能透過大數據分析及學習社群分享，從軟體面支持教師推動智慧學習。

全面更新先進教具

李力宇舉新北市推動的4所智慧學習示範學校為例，長坑國小教學觀摩主題「密室脫逃」，由機器人擔任助教，指引學子在密室中找尋特定自然現象；明志國小教學主題「生態探險家」，利用App及VR帶領學生身歷其境認識生物多樣性；明志國中、崇林國中教學主題「聖誕奇飢」，則透過遠距同步教學，讓學生一邊學英文領一邊關心非洲人民飢餓議題。

教育局副局長黃靜怡表示，運用資訊設備及尖端科技來進行互動式的智慧教學，在教育場域中早已驗收到成效，蔚為趨勢，新北市也有越來越多學校和教師願意嘗試，樂見校園資訊科技基礎設施建置完善後，會有更豐富多元的教學模式，帶給師生不同的教、學成長。

(中國時報)