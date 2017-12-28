1500坪3合1公園 明年初完工

2017年12月28日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市政府推動「獅球嶺入口串聯改善計畫工程」，在高速公路29號橋下打造1500坪的休閒公園，將設置籃球場、滑板場及簡易極限運動場，預計明年初完工，市長林右昌27日前往視察，他強調要讓獅球嶺周邊徹底脫胎換骨，提供市民耳目一新的運動空間。

籃球、滑板、極限運動

成功國小周邊至獅球嶺地區相關改善計畫，有獅球嶺入口串聯改善計畫工程、成功國小周邊通學步道改善規畫設計、國民運動中心周遭廊帶暨獅球嶺砲台景觀綠化工程等，林右昌現勘後指出，過去基隆都是從「點」開發，這次則透過「面」的改造，擴大改善周邊空間。

林右昌表示，29號橋下空間已規畫為青年運動場所，包括多座籃球場及簡易的極限運動場，未來將會成為青少年最喜愛的運動空間，並保留寬敞的步道空間，未來包括社區活動、園遊會都可以利用這些空間來舉辦，可大幅改善獅球嶺周邊5里的環境。

基隆目前尚無極限運動場地，市府除了在29號橋下增設簡易型極限運動場外，未來也將在大武崙地區規畫室內體育場，場館內預計設置極限運動場，讓民眾有更多元的運動選擇。

設專屬遊具 向雙北看齊

「要向雙北看齊！」林右昌說，成功國小是獅球嶺周邊生活圈的核心，市府從成功陸橋下攤販遷移開始，進行環境改善工程，29號橋下空間改善還有旁邊的示範公園，透過精心設計遊具，不再使用過去的「罐頭遊具」，有溜滑梯、沙坑、攀岩場等，讓基隆市的公園設計水準也能向台北市及新北市看齊。

最後，林右昌指出，29號橋下籃球場相關工程預計在明年1月10日完工，並在1月13日辦理啟用儀式，至於旁邊的小公園也希望在農曆春節前後完成。

(中國時報)