萬能科大獲贈UH-1H直升機

空勤總隊將UH-1H直升機捐贈萬能科大做為教學用途。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

曾經執行多項任務的內政部空勤總隊第三大隊，最後一架編號NA513的UH-1H直升機，27日降落於萬能科技大學操場後功成身退，未來這架直升機捐贈做為學生學習發動機、主旋翼葉片教學，培育更多航太工業人才。

服役46年救人無數

UH-1H直升機正駕駛吳傳浩、副駕駛石宇平、機工長吳哲文，經花蓮、台北松山轉場飛行，在強勁的操場側風及全校師生歡呼聲中，降落於萬能科大操場。內政部空中勤務總隊副總隊長王啟通表示，這架救護直升機服役公職46年，曾多次在惡劣天候下出勤八八風災救援，頂著強風冒險犯難救人無數，功勳卓著，退役後作為教育使用，別具意義。

正駕駛吳傳浩飛行UH-1H直升機時累計7000多個小時，最難忘是某年颱風，大陸旅行團搭乘遊覽車翻覆在蘇花公路，當時執行救援及協助觀光客撤離，如今完成最後一趟飛行航程，相當不捨。

校方感謝空勤總隊

萬能科大校長莊暢表示，航空光機電系建置完整機棚，內有發動機與實體飛機等設備，飛機修護的課程是依照國際認證標準建置，採取師徒制一對一教學。

他說，感謝內政部空勤總隊捐贈直升機，將妥善維護擺放在機棚，作為飛機修護的練習機，對於教學品質提升有很大幫助，而師生會在教學實務操作和直升機學理上，進行深入而廣泛的研究，實踐產學合作、學用合一精神，幫助學生未來順利接軌相關產業。

(中國時報)

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