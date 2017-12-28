徐耀昌請益前縣長 張、傅肯定

2017年12月28日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

徐耀昌請益，前縣長張秋華（右）緊握他的手，肯定他在財政艱困中站穩腳步。（陳慶居攝）

苗栗縣長徐耀昌獲國民黨徵召競選連任，他27日展開請益之旅，先後拜會前縣長張秋華與傅學鵬，閒話家常並就縣政建設交換意見，強化未來施政方針。張秋華肯定徐在財政艱困下仍站穩腳步努力打拚，傅學鵬也稱讚徐務實縣政，表現可圈可點，值得繼續支持。

突破財政困境 前輩讚許

徐耀昌繼就職3周年的幸福之旅後，27日再展開請益之旅，由縣府行政處長古雪雲與社會處長范陽添陪同，先後拜會苗栗的張秋華與公館的傅學鵬，兩人不僅是主持縣政的前輩，更是地方政壇舉足輕重的大老。

張秋華表示，徐耀昌上任3年，在財政艱困下仍能站穩腳步打拚，軟硬體建設都有所表現，是位務實且把握原則的縣長，苗栗是農業縣，建議徐發展精緻農業，搭配文化和交通建設，持續發展觀光休閒，引進優質企業，並結合縣籍立委爭取中央挹注經費，帶動苗栗繁榮與進步。

傅學鵬與徐耀昌有30多年情誼，傅形容徐是不會誇揚政績的老實人，值得鄉親信賴再讓他繼續為苗栗服務。傅學鵬提示徐耀昌指出，縣政人事要用人唯才，現行財政收支畫分法不公平，使得台灣省各縣市都負債，而苗栗尤為嚴重，期待縣長能運用立委任內在中央的人脈，爭取更多財源挹注苗栗建設。傅學鵬讚許徐表現可圈可點，值得繼續支持。

感謝前人種樹 奠定基礎

徐耀昌表示，這趟請益之旅收穫良多，欣見前輩提供許多寶貴意見，其中包括發展觀光休閒及致力招商引資創造就業機會等，與目前的施政方向不謀而合，未來會參考前輩意見更致力縣政建設。他也感謝歷任縣長奠定良好的基礎，既是從政良伴，更是他的榜樣。

(中國時報)