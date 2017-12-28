中市府研發桌遊 保護兒少

中市副市長林依瑩（右）、社會局呂建德（右三）與小學生一起玩「即刻救援王」桌遊，寓教於樂。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

兒童及少年高風險家庭通報件數逐年上升，台中市社會局統計，由2014年2233件，到2017年11月底已受理2353件，多數案件伴隨父母失業、經濟陷困境、疏於照顧、照顧者吸毒酗酒及婚姻關係不穩定等危機，副市長林依瑩提醒，民眾如看到兒少受虐等事件，不要當成別人的「家務事」，周遭的人多一分警覺與關心，可能就避免憾事。

盼透過遊戲了解風險

台中市社會局長呂建德表示，台灣高風險家庭數量有增加的趨勢，市府研發全國首創寓教於樂的桌遊，希望讓小朋友從遊戲過程中，了解包括照顧者吸毒、酗酒、父母突然失業、隔代教養等高風險因素，也讓大家知道不同通報管道，協助面臨風險的家庭度過難關。

「兒童及少年高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫」推動逾10年，兒童及少年高風險家庭通報案件量卻未下降，社會局統計，2016年達2540案，2017年至11月底已受理2353案，其中多數案件造成兒少遭受到不當照顧。

多關心就能避免憾事

林依瑩說，以往觀念可能會認為別人家庭吵架、打罵，屬家務事、不用去管，卻也因而產生不少不幸事件，常見許多孩子，甚至是嬰兒，因家庭環境關係導致兒少受虐事件，兒少高風險家庭的關懷輔導，需社會大眾的關心。

防範發生嚴重暴力或虐待事件，市府強調，以台中市14個家庭福利服務中心為基地，提前介入兒少高風險家庭，提供支持性、補充性等預防性服務，協助及輔導遭遇困難家庭。

(中國時報)

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