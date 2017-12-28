彰化鐵路高架化 終於拍板

2017年12月28日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化鐵路高架化千呼萬喚，立院交通委員27日邀交通部南下考察，交通部長賀陳旦承諾，只要縣府可行性評估報告送到辦公桌，「2小時內蓋章」，確定原址高架、擴大營運量正線4軌、結合都市計畫並動態保存扇形車庫。魏明谷也宣布，縣府行政大樓要遷到車站特區。

完成評估報告 就蓋章

彰化鐵路高架總經費概估387億元，從烏溪南岸到大埔截水溝，共9.2公里，喊了20年，沒納入前瞻計畫，讓彰化人鬱卒，「規畫再規畫」，還要等多久？

賀陳旦再次公開承諾，彰化鐵路高架化納入常規預算，並指出涉及山海線交會，軌道複雜、機檢段空間須挪出，更要動態保存國寶級扇形車庫，相當複雜，鐵路工程單位與彰化縣府已有共識，確定原地高架、四軌進站等原則，另在查估及地方協調上要做到完善，一旦完成設計，就會加速辦理，實現鄉親長久以來的期待。

縣府大樓 遷車站特區

魏明谷說，彰化人最關心鐵路高架化，當年兩案併呈，拖延進度，上任後確認原址高架化，減少交通習慣改變、房屋拆遷及用地取得，更重要的是，高架化將和都市計畫結合，12公頃腹地變更車站特區，活化商業，成為新地標，縣府也將遷到特區，原址提供彰化市公所辦公。

27日會勘，立委陳素月、黃秀芳、王惠美和議員、民代、彰化市長邱建富等都到場。工務處長林漢斌簡報指出，預計2022年動工、2031年通車，高架化後，騰空路廊與周邊設施調整改善，並優先新設金馬、中央2座通勤車站，並和台中捷運綠線共構。

另外，彰化機檢段達成共識，將遷移至花壇，彰化市中央陸橋下增設簡易通勤車站，台鐵局已設計完成，縣府協力爭取經費辦理。

(中國時報)