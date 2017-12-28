新三農計畫 打造宜居農村

市府農業局27日召開年終成果會，展現今年的好成績，未來也會持續朝向新三農的政策努力。（萬于甄攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

台南除是文化首都之外，也因位於富饒的嘉南平原，擁有豐富的農產，農業局27日召開年終成果會時，局長許漢卿表示，台南的農業年產值已超過600億元，落實新農業、新農村、新農人的新三農計畫，未來會持續努力，打造宜居的農村，讓年輕人不用到外地工作。

78社區獲13億元補助

許漢卿表示，面對農村人口流失與高齡化危機，農業局秉持著永續經營的核心目標，希望吸引青年返鄉務農，因此，提出新三農的旗艦計畫，其中在新農人的部分，6年來已招募輔導新農人達1040人，年收入達百萬元者有104人。

為讓農村有不一樣的面貌，農業局今年輔導78個社區通過農村再生計畫審查，獲得農委會13億元的補助，可望翻轉農村經濟，為農產建構品牌與通路，讓台南農業能從一級產業轉型升級為二級、三級產業。

此外，水產方面也輔導159戶漁民申請產銷履歷並通過驗證；畜牧產方面，今年輔導25戶畜牧場設置綠能低碳設施；漁港所已陸續建構安平、將軍優質漁港環境，打造兼具觀光休閒的漁港；動保處則推動各類型工作犬認養，工作犬認養數已達722隻。

推動自我提升能力

許漢卿提到，農村再生除輔導硬體建設的改善更新外，也該給予農民釣竿，讓農村有自我提升的能力；農業局明年工作重點將持續推動新三農政策外，2018年國際蘭展、新化果菜市場遷建案也都是重點之一。

(中國時報)

彰化鐵路高架化 終於拍板 新南向 明禮國小試辦教越語

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。