新三農計畫 打造宜居農村

2017年12月28日 04:10 中國時報 萬于甄 ／台南報導 ／台南報導

台南除是文化首都之外，也因位於富饒的嘉南平原，擁有豐富的農產，農業局27日召開年終成果會時，局長許漢卿表示，台南的農業年產值已超過600億元，落實新農業、新農村、新農人的新三農計畫，未來會持續努力，打造宜居的農村，讓年輕人不用到外地工作。

78社區獲13億元補助

許漢卿表示，面對農村人口流失與高齡化危機，農業局秉持著永續經營的核心目標，希望吸引青年返鄉務農，因此，提出新三農的旗艦計畫，其中在新農人的部分，6年來已招募輔導新農人達1040人，年收入達百萬元者有104人。

為讓農村有不一樣的面貌，農業局今年輔導78個社區通過農村再生計畫審查，獲得農委會13億元的補助，可望翻轉農村經濟，為農產建構品牌與通路，讓台南農業能從一級產業轉型升級為二級、三級產業。

此外，水產方面也輔導159戶漁民申請產銷履歷並通過驗證；畜牧產方面，今年輔導25戶畜牧場設置綠能低碳設施；漁港所已陸續建構安平、將軍優質漁港環境，打造兼具觀光休閒的漁港；動保處則推動各類型工作犬認養，工作犬認養數已達722隻。

推動自我提升能力

許漢卿提到，農村再生除輔導硬體建設的改善更新外，也該給予農民釣竿，讓農村有自我提升的能力；農業局明年工作重點將持續推動新三農政策外，2018年國際蘭展、新化果菜市場遷建案也都是重點之一。

(中國時報)