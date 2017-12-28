新南向 明禮國小試辦教越語

雲林縣長李進勇（右）與學童一起製作越南慶典應景美食。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

前進新南向，會母語占優勢！為配合教育部「12年國教新課綱」，麥寮鄉明禮國小參與新住民語文教學試辦計畫，成為雲林縣新住民語文教材的示範學校。縣長李進勇27日鼓勵全校師生融入課堂、多元學習。

李進勇27日訪視明禮國小，與學生們一起學習越南語，製作與品嘗越南慶典應景美食，展現縣府對新住民語文教學與生活的關心與重視。

李進勇親做越南美食

李進勇表示，配合教育部108學年度起實施的「12年國教新課綱」，由明禮國小參與106學年度新住民語文教學試辦計畫，藉此喚醒社會重新審視新住民語文的重要性與必要性，全面提升多元文化教育與國際觀。

李進勇指出，明禮國小學生數僅54名，新住民子女就有28名，其中越南語系新住民子女比例約占新住民子女5成，校長許徽林及全校教師自願參加試辦計畫，與全國的自願學校共同分享心得與作法。

新住民語教師需求高

明禮國小試辦越南語文教學，特別聘請合格新住民語文教學支援人員李雨馨擔任老師，透過李雨馨的活潑教學，結合生活經驗，讓學生在沒有壓力情況下快樂學習。

縣政府表示，雲林縣新住民語文師資需求越南語36名、印尼語16名、柬埔寨語16名，經培訓，取得合格證書者為印尼語系10名、越南語系18名。

縣政府說，目前正積極培訓新住民語文教學支援人員，同時配合國教署辦理的新住民語文遠距教學計畫，讓新住民語文教學課程與師資無後顧之憂。

(中國時報)

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