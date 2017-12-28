高醫溢發獎金 8年5千萬

高醫發生溢發績效獎金的烏龍事件，副院長林志隆27日出面說明來龍去脈，他也是溢領的主角之一。（呂素麗攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄醫學大學附設醫院爆發大烏龍！8年來溢發給主治醫師績效獎金估計高達5千萬元，有400名醫師「受惠」，其中最高溢領400萬元，直到今年3月有醫師感覺自己的薪水怪怪的，前往查詢才爆發出來；高醫緊急補救，召集溢領醫師協商，希望能至多追回2000萬元發出去的獎金；不過，有醫師私下透露，錯在醫院，錢都領了，也花光了，要怎麼追回？

績效抽成誤算 差距3倍

高醫650名主治醫師，其中有約400名從2009年7月至2017年3月溢領獎金。高醫副院長林志隆27日召開記者會說明來龍去脈。

林志隆說，高醫主治醫師的薪資包括底薪及績效獎金，多年來都沒有細項，其中績效獎金因電腦系統錯誤，誤將健保項目的醫師績效獎金抽成以自費項目計算，兩者最大差距有3倍；譬如，健保項目醫師如果提成100元，醫院認定的自費項目可能提成300元，兩者差距很大。

林志隆不願透露醫師溢領獎金金額總數多少？不過，有醫師估計，8年來醫院多發出去的獎金估計有5千萬元。

院方認錯 盼追回2千萬

林志隆說，受影響的有神經內、外科、泌尿科、精神科、耳鼻喉科等，2009年到2017年期間共有45項PPF（績效獎金）醫療品項因資訊系統被誤植，導致溢發獎金，但此狀況未影響健保申報及病患權益。

林志隆表示，多年來，溢領獎金的醫師牽涉到多繳所得稅、損失，「能追討多少、幾成款項？沒有底線」，希望至多能追回2000萬元，將做為醫院的盈餘。會盡量協商，不會打官司討回或扣薪，院方坦承錯誤，一定會究責。

(中國時報)

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