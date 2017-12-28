空汙總量管制 屏縣點名桃園

屏縣環保局長魯臺營用紙張呈現牽引效果，說明屏縣冬季空汙問題。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

27日南部空氣品質持續不良，根據環保署空品監測網顯示，高屏地區除恆春以外，都達不良等級，屏東潮州甚至出現紅害，屏東縣政府環保局長魯臺營直接點名，工業區密集的桃園市應納入空汙總量管制區，雲嘉南亦是，如此一來才能有效解決境內汙染問題。

目前高屏地區已納入空汙總量管制區，一旦AQI（空氣品質指數）大於150，區內工廠將執行減產2％，並加強廠區灑水次數，若達嚴重惡化等級，將執行汙染源減產20％以上，落實區域空品惡化防制措施。

AQI大於150 工廠應減產

魯臺營無奈表示，屏東縣位處國境之南，縣內少有工廠汙染源，但卻始終是空氣品質不良的常客，總計超過三分之二的空汙因子都由縣外影響，因此防範的作法只能「應變」，無法進行「管制」。

他指著台灣地圖強調，每年到了冬季，來自上風處的汙染空氣，透過東北季風從中南部各城市帶來汙染，遇到大武山便會造成沉降效應，滲透到山腳下的潮州；加上恆春地區來的落山風造成牽引效果，造成汙染物整個被吸引進來，形成嚴重空汙。

「若不要求其他縣市從源頭解決，光靠屏東自己根本無能為力」，魯臺營點名桃園市說，桃園是僅次於高雄，全台收取空汙費第二多的縣市，應該被納入空汙總量管制，一旦AQI顯示預警或不良時，就須採取強制作為。

源頭減汙 搶救冬季空品

不過在此之前，屏縣也針對境內汙染源積極進行改善，包括推動農業廢棄物減燒循環經濟、河川疏浚區管制監控、新闢路線使用電動公車等，期待透過自己努力，加上全台各縣市共同加入，盼能解決台灣冬季空汙問題。

(中國時報)

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