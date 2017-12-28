柯文哲飆唱帥到分手 走音摔倒分手

台北市長柯文哲在臉書飆唱《帥到分手》，結果一開口就走音。（翻攝柯文哲臉書）

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中國時報
／台北報導

為宣傳「2018台北最High新年城」跨年晚會，台北市長柯文哲不惜在臉書飆唱KTV流行夯歌周湯豪主唱的《帥到分手》，結果一開口就走音；柯急著解釋，沒有音樂伴奏清唱怪怪的，有如脫口秀的演出，逗樂上萬網友瘋狂留言。

年底台北市跨年晚會請來周湯豪跟盧廣仲分別擔任開場、倒數嘉賓， 和市民一起歡慶2018年到來，由於高中音樂課被當過2次的陰影至今猶在，讓柯文哲常常自稱不喜歡唱歌，但前兩年跨年晚會還是被拱上台開金口；今年，市府幕僚特別籌備拍攝一支短片，拷問柯關於「2018台北最High新年城」的幾個問題，其中一道關卡，就是最令柯文哲頭痛的唱歌題。

面對幕僚準備的點歌看板，柯文哲選擇了點閱率高達9千萬人次的周湯豪夯歌《帥到分手》，結果柯一開口就走音，還把「帥到分手」唱成「摔倒分手」；加入音樂伴奏之後，柯又重唱一遍，但一下子唱成「摔倒分手」，一下子變成「刀分手」，笑翻線上網友。

線上粉絲灌爆留言，有人留言「快笑死了，好療癒哦」；有人幫腔「加油！你還要唱5年哦」；也有人直接點菜要在跨年晚會看柯P跟熊讚跳恰恰。

針對很多縣市不放煙火，台北101還要施放1.6萬發，柯則說，政治要落實在人民生活的每一天，而不是某一天，一天不放煙火，空氣並不會因此而改善。

(中國時報)

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