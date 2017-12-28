翻轉運動環境 市府先動起來

基隆市政府將在高速公路29號橋下打造1500坪休閒公園，設置籃球場、滑板場及簡易極限運動場，預計明年初陸續完工。（基隆市政府提供）

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中國時報
╱基隆報導

台灣師範大學運動與休閒學院公布「國人運動環境觀感大調查」，民眾對台灣整體運動環境總評分為60分，顯見政府還要再努力，而「縣市運動環境觀感評比」中，基隆市全部的排名都是敬陪末座、倒數第1，基隆市長林右昌對此喊冤，基隆腹地小運動空間不足，且市民運動的地方多半在戶外，這樣評比並不公平。

台師大運動與休閒學院與台灣趨勢研究公司合作，在今年8月18日至11月底，透過網路問卷方式，抽樣調查完成1萬164份有效問卷。

根據「縣市運動環境觀感評比」3大主題調查顯示，「縣市政府運動施政表現評比」中，基隆市獲得53.6分（滿分100）；而「縣市運動場所充足性評比」，基隆市2.51分（滿分5）；「縣市政府對運動重視評比」，基隆市2.44分（滿分5），皆為全台倒數最後1名。

「這樣評比並不公平！」林右昌指出，基隆運動設施確實不足，因為基隆腹地狹小，導致興建場館有困難，且市民大多在戶外活動，比如田寮河周邊、中正公園、外木山步道等地都有不少民眾其往運動，但這些卻不是計算在運動場所評比項目。

林右昌說，為了增加運動場所，市府已完成國民運動中心，另外包括高速公路及陸橋下空間，都將增設運動場地，相信在未來會看到成效。

根據統計，目前基隆市境內有7座體育場館，並將在大武崙地區規畫森林運動公園及新增1座室內體育館。此外，市府也與「World Gym世界健身俱樂部」合作，將在信一路、義六路興建1座健身中心，預計明年1月前動土，同時在明年完工開館。

(中國時報)

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