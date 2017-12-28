瞄準航空城商機 教學與時俱進

2017年12月28日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

航空城計畫進行，除萬能科大積極培育學生進入航太工業外，周邊的學校，如大興高中也有相關航太科系。大園國際高中所強調的提升外語教育，也都是看準航空城未來發展願景，積極培育學生相關技能，讓畢業後可以不為就業煩惱。

萬能科技大學校長莊暢認為，該校是地處最靠近桃園國際機場的「航空城大學」格局，而航空產業產值高，單是航太維修市場就高達1000億元，看準產學商機，除有專門的航空光機電系等航空業產相關學系，也盼利用位處「三鐵一港」，高鐵、捷運、台鐵及國際機場的地理優勢，培育相關儲備人才。

無獨有偶，鄰近的大園區大興高中，位於桃園國際機場與桃園航空園區之間，他們也有同樣的想法。校方設有飛機修護科，讓學生更早接觸飛機專業知識與基礎原理，指導學生以飛機修護為主，也結合飛行航行、航管，物流管理為輔的專業知識與技術。

而大園國際高中則是教育部唯一指定之第二外語特色高中，設立之初目標就是要在國際機場附近，打造以外語教學和國際教育為重心的特色高中，結合桃園航空城規畫，帶動教學革新。有別於一般高中只學英文，這裡的學生還得從德、日、法、西班牙語當中挑選一門必修，並引入國際交換學生，塑造各國語言教學環境是最大特色。

(中國時報)