黨內整合 宜先化解徐、劉心結

2017年12月28日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

徐耀昌的請益之旅，除2位縣府一級主管陪同外，還有國民黨縣黨部主委林祥川和黃國苗黨部主委黃舜卿同行，更增添濃濃選舉氛圍。然而，此行少了上任縣長劉政鴻，似乎意味黨內和地方派系的整合，還要加把勁。

苗栗縣的政局向來藍大於綠，是綠營在西部難以撼動的版塊，近30多年來的歷任縣長，均為國民黨籍或脫黨勝選者，被視為藍營執政，幾任前縣長當中，謝金汀已病逝，何智輝因案潛逃出境行蹤不明，另3位分別是此次請益的張秋華和傅學鵬，及尚在接洽中的劉政鴻。

徐耀昌陣營和國民黨苗栗縣黨部主委林祥川坦言，有與劉政鴻接觸，但劉27日沒空未能一併拜會，不過會繼續聯絡擇日再登門請益。這個訊息不難看出，徐、劉心結未解。

徐耀昌在本屆縣長黨內初選期間，當時的縣長劉政鴻力挺自己的副手林久翔，徐、劉出現閒隙，也造成黨內分裂，後來好不容易撫平傷口，由徐獲勝選。但徐走馬上任後，首先面臨嚴重財政窘境，在凸顯問題的部分談話，再度引起劉的不悅。

藍營深知下屆縣長選舉，沒有分裂的本錢，要讓徐耀昌連任之路走得平順，黨內尤應團結一致，而化解徐、劉之間的心結，更是當務之急。

在綠營方面，民進黨幾乎確定循柯P模式，推無黨籍的頭份市長徐定禎參選下屆縣長，但這個模式已引起基層反彈，綠營同樣也面臨整合的難題。

(中國時報)