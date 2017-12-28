即刻救援王 教您當幸福救星

2017年12月28日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

強化社會安全網，台中市府社會局27日推出全台第1個以「桌遊」來宣傳認識兒少高風險指標，小朋友遇到受虐或生活有困難，如何找管道求助？副市長林依瑩、社會局長呂建德與小學生一起玩桌遊「即刻救援王」，希望寓教於樂，人人都能成為兒少高風險家庭的幸福救星。

社會局發表全國首創的桌上遊戲「即刻救援王」，融入兒童及少年高風險指標，同時增進社會大眾對高風險家庭的認識及關懷意識，未來這款桌遊將先免費提供1套給全市全市230餘所小學作為教育媒材。

林依瑩、呂建德也與東勢區明正國小學生示範「即刻救援王」桌遊的玩法，六年級學生盧彥丞說，從遊戲中學到，原來高風險家庭的小朋友，可透過大樓管理員、老師、警察、醫生、社工及鄰里長向外界求助。

社會局團隊發揮創意，研發「即刻救援王」這套老少皆宜的桌遊，融入兒童及少年高風險指標，讓大家透過台灣最流行的桌遊，了解什麼是兒少高風險家庭，如何伸出援手提供協助，通報「113」婦幼保護專線，有時甚至可以救1條人命，也讓孩子學習如家庭危機發生時如何求助。

呂建德強調，未來還可結合「愛鄰守護隊」，提早進行防範，從遊戲中發現小朋友很快學習到相關資訊，目前先規畫發給全市國小1套「即刻救援王」桌遊，並將辦理教育訓練，教導學校老師遊戲方式，明年將續開發適合國中生的桌遊。

(中國時報)