打通瓶頸 希望這次玩真的

2017年12月28日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

台中市都會區鐵路高架化去年通車，員林市更早在大前年就高架，彰化市喊了20年，承諾的「曙光」，也照了好次，縣府這次更加碼保證，縣府也要遷移到車站特區，市民期待，不要再被「落」下了，企盼高架化進度如期實踐。

彰化鐵路高架是最熱門話題，鐵道切割城市為兩半，4座陸橋、4處平交道、4座地下道、3座天橋，造成交通瓶頸，也讓城市的建設、文化景觀保存受到牽制，立體化是共識，但怎麼規畫？歷經多年，市民幾乎心寒「淪為選舉招」。

但探究實際情形，彰化市鐵道高架化短短9.2公里，牽涉山海線接軌，複雜程度和難度確實高出許多，凝聚共識，原址高架，賀陳旦承諾納入常務預算，市民盼玩真的，畢竟員林、台中都高架化，再「落」下彰化市，說不過去！

彰化縣長魏明谷拋出縣府遷彰化站特區，是政治語言？還是市民期待？還待觀察，畢竟縣府過去遷台化、東區等，藍圖也不小，但魏明谷點出高架化要和都市發展結合，指出員林鐵路高架未能和既有交通紋理銜接，形成車站孤島，效益不大，卻擊中規畫要點。

彰化市舊城區因鐵路阻隔，缺乏發展腹地，縣府保證鐵路高架化後可騰空路廊，透過都市更新整體開發，以彰化火車站為中心，進行車站特定區畫設，將停車場、公車轉運站及高架化車站整合在同建築中，強化高架化沿線土地利用，提供商業、住宅及公共設施空間，未來成果讓人拭目以待。

(中國時報)