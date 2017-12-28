新聞透視－新住民語教學 應避免多元混亂

2017年12月28日 04:10 中國時報 張朝欣

12年國教新課綱，把新住民語文列為「語文」領域課程之一，將於2018年正式實施。目前許多國小的新住民學生人數已過半，如何融合讓台灣更多元，扎根教育是很重要的一環，各縣市應廣設示範學校，避免多元不成反成混亂。

教育部國民及學前教育署為配合12年國教新課綱的實施，補助各縣市政府辦理「106年度試辦新住民語文教學」，雲林縣麥寮鄉明禮國小初步實施成果相當不錯，不僅新住民子女受惠，其他學生也學到許多異國文化，更具國際觀。

新住民語文教學的主要目的，在於深化新住民子女所兼具的發展優勢，運用其多元的語言學習環境、跨國文化的成長背景優勢，提供新住民子女具備另一種的語文能力，幫助他們未來在國際競爭中脫穎而出。

12年國教新課綱中，新住民語文以東南亞國家語文為主，除了課程內容外，最重要的是師資的培育，以及示範學校的成立，各種配套必須完善，才能讓各級學校有所依據，不會因為無所適從而亂了分寸。

示範學校經過實際教學過程，可以深入了解新住民語文教學的不足之處，包括師資選用台灣籍或新住民母國籍、學生之間如何進行多語溝通、文化衝突如何化解等等，這些都是台灣發展多元語文將會面臨的問題，惟有做好周延的準備，才能永續這項立意良善的教育政策。

(中國時報)