高鐵南延 只差政院點頭

2017年12月28日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東積極改善區內空汙，鼓勵民眾搭乘大眾運輸也是其中政策，不少民眾引頸期盼的高鐵延伸再度成為焦點，交通部針對「高鐵延伸屏東新闢路線可行性評估」期末報告審查出爐，內容顯示不論路線、工程技術皆具可行性，現階段只待行政院點頭，就能拍版定案。

屏東縣政府發言人黃建嘉指出，評估報告顯示，營運、技術各方面都是可行，且根據顧問公司規畫，高鐵延伸屏東可採燕巢或左營分岔兩方案，從燕巢接屏東，經費約537億元，若從左營接屏東，經費則需489億元，都比原先預估低上許多。

不過有委員對於部分內容仍有疑慮，要求縣府補充資料，其中對於運量分析及未來財務支撐，意見分歧最為嚴重；黃建嘉以台鐵提供的運量分析指出，從台鐵新左營站轉乘至屏東、甚至潮州的旅客，每日有超過6000人次，這些都是高鐵潛在顧客，因此運量根本不是問題。

且根據國內外交通相關研究顯示，當高速鐵路營運里程達到400至450公里以上時，所節省的旅行時間能達到私人運具的一倍以上，是較能發揮運具競爭力的路線長度。若高鐵南延至屏東，可望讓營運里程從原本348.5公里增加為393公里，達到最有競爭力的營運長度。

黃建嘉強調，待資料補充完畢後，評估報告還需送到行政院核定，未來興建與否，就待政院作出裁決。

(中國時報)