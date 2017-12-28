北捷潮天團 抖肩說笑陪你跨年等車

迎戰跨年人潮，北捷出動18名潮天團團員駐守市府周邊站點。（陳燕珩攝）

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中國時報
／台北報導

這周日就是跨年夜，預計將有數十萬人潮湧進北市府周邊參加晚會，台北捷運42小時不收班，將出動18名潮天團團員，駐守市府周邊站點共8個出入口，用有趣的抖肩舞、腦筋急轉彎和笑話等，紓解乘客等車的煩悶，讓民眾平安回家。

潮天團成軍5年，團員由北捷車站站長、站務員、維修員等組成，跨年當天他們將穿上中、英、日、韓等8國代表服裝，在市政府站、國父紀念館站、象山站及台北101／世貿站共8個出入口駐守，用網紅洗腦歌「Chicken attack」中的約德爾唱法帶來逗趣表演，宣導跨年疏運秘笈，陪伴民眾等車。

潮天團提醒民眾，跨年謹記「3不原則」，不要推、不要擠、北捷跨年不打烊。進場時，可多利用板南線、淡水信義線「分線搭乘」；結束後選擇板南線、淡水信義線、松山新店線「3線離場」，盡量避開市政府、台北101／世貿站，步行到較遠的車站搭乘。

民眾若想節省搭車時間，可牢記跨年秘笈「加、分、提、前、走」5字口訣，包括預先「加」值電子票證或購買單程票，「分」散搭乘板南線、淡水信義線前往，「提」早出門選擇最佳觀賞位置，在會場「前」站下車，晚會散場時，多「走」幾步到鄰近車站搭車或搭乘接駁公車。

另外，跨年夜將實施「博愛優先通道」及電梯管制措施，博愛優先通道設置地點為市政府站、國父紀念館站外、象山站及台北101／世貿等4站，可讓身障者、孕婦、長輩、攜帶幼童或其他行動不便者優先通行。

(中國時報)

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